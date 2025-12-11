Pune: पुणेकरांसाठी दिलासादायक बातमी! खराडी-केशवनगर जोडणारा नदीपूल लवकरच पूर्ण होणार, तारीख आली समोर

पुणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केशवनगर ते खराडीला जोडणाऱ्या नदीच्या पुलाचे काम आता वेगाने सुरू आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या (पीएमसी) अधिकाऱ्यांचा दावा आहे की, ते हा महत्त्वाचा प्रकल्प ३० मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या भेटीनंतर दीड महिन्यानंतर ही घटना घडली आहे..ज्यांनी यापूर्वी पालिका अधिकाऱ्यांना १५ जानेवारीपर्यंत काम पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय धारव यांच्या मते, “सध्या काम रात्रंदिवस सुरू आहे. मार्च २०२६ च्या अखेरीस आम्ही हा पूल पूर्ण करू. मुंढवा येथील महात्मा फुले चौकातील प्रचंड वाहतूक कोंडीला पर्याय म्हणून या नवीन पुलाकडे पाहिले जात आहे. मुंढवा-खराडी मुख्य रस्त्यावरील विद्यमान उड्डाणपूल खूप गर्दीचा आहे..Pune Metro : पुणे महानगराच्या वाढत्या वाहतुकीवर तोडगा काढण्यासाठी मेट्रो टप्पा–२ आणि रिंग रोडला गती द्या! - आमदार शिरोळे यांची ठाम मागणी.नवीन पूल सुरू झाल्यामुळे खराडी आणि केशवनगर दरम्यान वाहनांची वाहतूक सुरू होईल. ज्यामुळे महात्मा फुले चौकावरील वाहतुकीचा ताण लक्षणीयरीत्या कमी होईल. नागरिकांना दिलासा मिळेल. बांधकामाचे काम गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडले होते. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार गट) यांनी निषेध केला. नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दीड महिन्यापूर्वी रखडलेल्या कामाची पाहणी केली. त्यानंतर आता कामाला गती मिळाली आहे..कुकडी प्रकल्पाच्या येडगाव धरणाच्या डाव्या कालव्याची दुरुस्ती सुरू झाली आहे. ज्यामुळे आता पाण्याची गळती थांबेल. जुन्नर तहसीलमधील जलसंपदा विभागाच्या नारायणगाव कार्यालयाचे कार्यकारी अभियंता गणेश नन्नोर यांनी सांगितले की, येडगाव धरणापासून 60 किलोमीटर अंतरापर्यंत कालव्याची दुरुस्ती केली जाईल. जलसंपदा विभागाने यासाठी ₹८२ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे..Pune Municipal Election : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी आघाडी किंवा स्वबळावर कॉंग्रेस सज्ज; उमेदवारांची निवड सुरू!.ज्यामध्ये अस्तरीकरण आणि कालव्याच्या दुरुस्तीचे काम समाविष्ट आहे. कार्यकारी अभियंता गणेश नन्नोर यांच्या मते, येडगाव धरणाच्या डाव्या कालव्याच्या दुरुस्तीचे काम धरणापासून सुरू झाले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, धरणाजवळील कालव्याची स्थिती खूपच खराब आहे आणि जलवाहिन्यांमधून मोठ्या प्रमाणात गळती होत आहे. ही दुरुस्ती पूर्ण झाल्यावर, सर्व गळती थांबेल, ज्यामुळे पाण्याचे संवर्धन सुनिश्चित होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.