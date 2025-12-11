पुणे

Pune: पुणेकरांसाठी दिलासादायक बातमी! खराडी-केशवनगर जोडणारा नदीपूल लवकरच पूर्ण होणार, तारीख आली समोर

Keshavnagar to Kharadi River Bridge: केशवनगर–खराडी पूल प्रकल्पाला वेग आला आहे. मार्च २०२६ पर्यंत पूर्णत्वाचा निर्धार केला आहे. अजित पवार यांच्या भेटीनंतर नदीपूल कामाला गती आली आहे.
Keshavnagar to Kharadi River Bridge

Keshavnagar to Kharadi River Bridge

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

पुणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केशवनगर ते खराडीला जोडणाऱ्या नदीच्या पुलाचे काम आता वेगाने सुरू आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या (पीएमसी) अधिकाऱ्यांचा दावा आहे की, ते हा महत्त्वाचा प्रकल्प ३० मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या भेटीनंतर दीड महिन्यानंतर ही घटना घडली आहे.

Loading content, please wait...
pune
Bridge
River
Bridge River

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com