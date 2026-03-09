Pune News: पुणे-नाशिक महामार्गावर रुंदीकरण रखडले; नित्यकोंडीने वेढले, नाशिक फाटा ते राजगुरुनगरपर्यंत स्थिती, मुहूर्त कधी मिळणार!

पिंपरी : पुणे-नाशिक महामार्गावर नाशिक फाटा ते राजगुरुनगरपर्यंत साधारण २८ किलोमीटर अंतरातील वाहतूक कोंडी उग्र रूप धारण करीत आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी रुंदीकरणासह सेवारस्ता व उन्नत मार्ग (एलिव्हेटेड) प्रस्तावित आहे. त्यासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेने चार वर्षांपूर्वी बांधकामे हटवली. मात्र, अद्याप महामार्गाला मुहूर्त लागलेला नाही..UPSC Success Story: वॉचमनच्या मुलाची ‘यूपीएससीत’ भरारी; आईचे किराणा दुकान अन् वडिलांचा पालिकेत पहारा, मुलाने यशाला गवसणी घालून फेडले पांग!.पुढील वर्षी नाशिक महाकुंभ असल्याने महामार्गावरील वाहनांची संख्या वाढेल. वर्षभरात ‘एलिव्हेटेड’ मार्ग होणे शक्य नसल्याने महामार्गाच्या दोन्ही बाजूस सेवा रस्ते प्राधान्याने विकसित करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा, आतापेक्षा कठीण वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे..भोसरी एमआयडीसीतील गुडविल चौक, लांडेवाडी चौक, राजा शिवछत्रपती चौकात नेहमीच वाहतूक कोंडी होते. शीतलबागपासून राजा शिवछत्रपती चौकापर्यंत आणि मोशी उपबाजार (बोऱ्हाडे चौक) चौकापासून मोशी गावठाण चौक, भारतमाता चौक आणि टोलनाका या दरम्यान दररोज सकाळ व सायंकाळी महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंस वाहनांच्या रांगा लागतात. .मोशीतील इंद्रायणी नदी पुलापासून चाकणच्या आंबेठाण चौकापर्यंतचा मार्ग अधिक कोंडीचा ठरतो. नाशिक फाटा ते चाकणदरम्यान औद्योगिक परिसर असल्याने अवजड वाहनांची वर्दळ अधिक असते. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी नाशिक फाटा ते राजगुरूनगरपर्यंत संपूर्ण महामार्गाचे रुंदीकरण करून उन्नत मार्ग उभारण्याचे नियोजन आहे..Success Story: अंकिता पाटीलने साकारले ‘आयएएस’चे स्वप्न; यूपीएससीत ‘डबल धमाका’, कष्टाच्या जाेरावर आयआरएसपद मिळूनही केला ध्येयाचा पाठलाग! .सद्यःस्थितीनाशिक फाटा ते राजगुरुनगर उन्नत मार्गालाही राज्य सरकारकडून ७,८०८ कोटी रुपये अपेक्षित खर्चराजगुरुनगर तालुक्यात भूसंपादन ९३ टक्के झाले असून उर्वरित २५ मार्चपूर्वी करण्याचे उद्दिष्टकाय होणार?नाशिक फाटा ते राजगुरुनगर २८ किलोमीटर अंतर काही मिनिटांवर येणारपुणे-नाशिक प्रवासाची वेळ कमी होणार, वाहने विनाअडथळा जाणारनाशिक फाटा ते राजगुरुनगरपर्यंतचे चौक कोंडीमुक्त होणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.