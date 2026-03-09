पुणे

Pune News: पुणे-नाशिक महामार्गावर रुंदीकरण रखडले; नित्यकोंडीने वेढले, नाशिक फाटा ते राजगुरुनगरपर्यंत स्थिती, मुहूर्त कधी मिळणार!

when will Pune-Nashik highway expansion resume: पुणे-नाशिक महामार्गाच्या रुंदीकरणाला मुहूर्त कधी मिळणार?
Pune-Nashik Highway Faces Congestion Amid Widening Delays

Pune-Nashik Highway Faces Congestion Amid Widening Delays

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : पुणे-नाशिक महामार्गावर नाशिक फाटा ते राजगुरुनगरपर्यंत साधारण २८ किलोमीटर अंतरातील वाहतूक कोंडी उग्र रूप धारण करीत आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी रुंदीकरणासह सेवारस्ता व उन्नत मार्ग (एलिव्हेटेड) प्रस्तावित आहे. त्यासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेने चार वर्षांपूर्वी बांधकामे हटवली. मात्र, अद्याप महामार्गाला मुहूर्त लागलेला नाही.

Loading content, please wait...
pune
district
Traffic
Pune Nashik Highway
Asian highway

Related Stories

No stories found.