Rohit Shetty House Firing Case : रोहित शेट्टीच्या घरावर गोळीबारप्रकरणी पुण्यातून पाचजण ताब्यात, गॅंगस्टर बिश्नोई टोळीशी संबंधाचा संशय

पुणे : बॉलिवूड दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या मुंबईतील घरावर झालेल्या गोळीबारप्रकरणी पुण्यातील वारजे पोलिसांनी पाच संशयितांना रविवारी (ता. १) दुपारी ताब्यात घेतले. आरोपींना मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. या आरोपींचा कुख्यात गॅंगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई टोळीशी संबंध असल्याचा प्राथमिक संशय व्यक्त पोलिसांनी व्यक्त केला आहे..मुंबईतील जुहू येथील रोहित शेट्टीच्या घरावर शनिवारी मध्यरात्री गोळीबार झाल्याची घटना घडली. या घटनेत कोणीही जखमी झाले नाही. दरम्यान, आरोपी पुण्यातील वारजे परिसरात असल्याची माहिती वारजे पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर तातडीने पोलिसांनी पाचजणांना ताब्यात घेतले..Crime News : जळगाव-अजिंठा रोडवर गोळीबार: कुसुंबा गावात ८ ते १० जणांच्या टोळक्याची दहशत; दुचाकी दगडांनी ठेचली.अमन आनंद मारोटे (वय २७), आदित्य ज्ञानेश्वर गायके (वय १९, कर्वेनगर), सिद्धार्थ दीपक येनपुरे (वय २०, धायरी), समर्थ शिवशंकर पोमाजी (वय १८, धायरी) आणि स्वप्नील बंडू सकट (वय २३, रा. धायरी, पुणे) अशी अटक केलेल्या संशयितांची नावे आहेत. आरोपींच्या विरोधात यापूर्वी पोलिस ठाण्यात कोणताही गुन्हा दाखल नाही. आरोपींपैकी काहीजण मजुरीचे, हातगाडी व्यवसाय आणि वाहनचालक असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले..वारजे पोलिसांनी पाच संशयित आरोपींना रविवारी दुपारी वारजे परिसरातून ताब्यात घेतले. आरोपींना मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. आरोपींचा गॅंगस्टर लॉरेन्स बिश्नाइ टोळीशी संबंध असल्याचा प्राथमिक संशय आहे. गोळीबारामागील कट आणि टोळीचा सहभाग याबाबत सखोल तपास सुरू आहे.- संभाजी कदम, पोलिस उपायुक्त, पुणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.