Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं

घोडेगाव: घोडेगाव (ता आंबेगाव) येथील एकात्मिक प्रकल्प आदिवासी कार्यालयातील ड्रायव्हर म्हणून काम करणारे आबूबकर उस्मान काठेवाडी हे 36 वर्षांनंतर सेवानिवृत्त झाले .यांना सन्मानाने प्रकल्पा अधिकारी प्रदीप देसाई यांनी गाडी चालवून आपल्या घरी सोडले घरी सोडले. हा प्रसंग सर्व कर्मचाऱ्यांना मन हेलावून टाकणारा होता..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...नोकरीच्या शेवटच्या दिवशी आपला वरिष्ठ अधिकारी स्वतः चालक बनून आपल्याला सन्मानाने घरी सोडायला येतो, हा प्रसंग एखाद्या कर्मचाऱ्यासाठी स्वप्नवतच असतो. प्रशासनातील माणुसकीचे आणि कृतज्ञतेचे असेच एक विलोभनीय दर्शन घोडेगाव येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात पाहायला मिळाले. गेल्या ३६ वर्षांपासून चालक म्हणून निष्कलंक सेवा देणारे आबुबकर उस्मान काठेवाडी यांच्या सेवानिवृत्तीनिमित्त प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई यांनी स्वतः स्टेअरिंग हाती घेत त्यांना मानवंदना दिली..जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याकडून कौतुकया विशेष सोहळ्याला नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद हे प्रशासकीय व्यस्ततेमुळे प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकले नाहीत. मात्र, त्यांनी तंत्रज्ञानाचा वापर करत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे (VC) कार्यक्रमात सहभाग नोंदवला. "प्रशासकीय यंत्रणेचा गाडा सुरळीत चालण्यासाठी काठेवाडी यांच्यासारख्या निष्ठावान कर्मचाऱ्यांचे योगदान मोलाचे असते," अशा शब्दांत त्यांनी आबूंच्या सेवेचा गौरव केला..जेव्हा अधिकारी ड्रायव्हरच्या सीटवर बसले...निरोप समारंभाच्या वेळी उपस्थित सर्व कर्मचाऱ्यांनी काठेवाडी यांच्यावर पुष्पवृष्टी करत त्यांचे जंगी स्वागत केले. कार्यक्रमाच्या शेवटी पाच जिल्ह्यांचे कार्यक्षेत्र असलेले प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई यांनी सर्वांनाच सुखद धक्का दिला. ते स्वतः चालकाच्या जागेवर जाऊन बसले आणि काठेवाडी यांना सन्मानाने गाडीच्या पाठीमागच्या सीटवर बसवून त्यांच्या निवासस्थानापर्यंत सोडले. एका बड्या अधिकाऱ्याने आपल्या कर्मचाऱ्याप्रती दाखवलेली ही संवेदनशीलता पाहून उपस्थितांचे डोळे पाणावले.."आबूंची सेवा ही केवळ नोकरी नव्हती, तर ते या प्रकल्पाचा कणा होते. त्यांची प्रामाणिकता आम्ही कधीच विसरू शकणार नाही." प्रदीप देसाई, प्रकल्प अधिकारी या अभूतपूर्व सन्मानाने भारावून गेलेले आबुबकर काठेवाडी म्हणाले , "आज साहेब मला स्वतः घरी सोडायला आले आणि खुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांनी माझे कौतुक केले, हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठा ठेवा आहे. ही शिदोरी मी आयुष्यभर जपेन.".Nagpur News:विदर्भ-मराठवाड्यासाठी हवी रेल्वेची ‘कनेक्टिव्हिटी’; नागपूर-छत्रपती संभाजीनगर थेट रेल्वेसेवा नाही, अर्थसंकल्पात अपेक्षा!.या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई होते. यावेळी सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी प्रियंका घनवट, लेखाधिकारी राजेंद्र येळीकर, शिक्षण विस्तार अधिकारी सुरेश दुरगुडे, बाळासाहेब शिंदे, त्यांची मुलगी शाईन काठेवाडी,वरिष्ठ लिपिक माधव सूर्यवंशी, मुलगा मोसीन काठेवाडी, गृहपाल रेणुका जाधव, अधीक्षक दिनेश पाटील, वरिष्ठ लिपिक आप्पा जाधव ,प्रमोद पिंगळे, संतोष बेलापूरकर यांनी त्यांच्या कामाचे कौतुक करत पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. या वेळी सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी सोनल कोतवाल,कार्यालयीन अधीक्षक सुजाता गायकवाड, छाया ढुमने, मिलिंद भांगरे, किरण शिंगाडे व कार्यालयीन कर्मचारी तसेच आबु काठेवाडी यांचा मित्र परिवार मोठ्या संख्येने उपस्थित होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.