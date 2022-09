Pune News : आज 75, उद्या 100 रुपयात! पुणेकरांना स्वस्तात चित्रपट पाहण्याची संधी

By

पुणे : 'राष्ट्रीय चित्रपट दिना'निमित्त आज (23 सप्टेंबर) पुण्यात 75 रुपयात सिनेमा पाहण्याची संधी प्रेक्षकांना उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून आज दिवसभरात अनेक शो राहिले हाऊसफुल्ल झाले आहेत, अशी माहिती सिटी प्राईडचे संचालक प्रकाश चाफळकर यांनी दिली. तसेच आज ज्यांना सिनेमा पाहता आला नाही त्यांच्यासाठी उद्या देखील सिनेमे पाहता येतील असंही त्यांनी जाहीर केलंय. (Rs 75 today Rs 100 tomorrow an opportunity for Pune residents to watch movies cheaply)

राष्ट्रीय चित्रपट दिनानिमित्त 75 रुपयात सिनेमा या योजनेला पुण्यातील चित्रपटगृहात आज चांगला प्रतिसाद मिळाला. मल्टिप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या (MAI) निर्णयानंतर आज चित्रपटगृहांमध्ये 75 रुपयांत चित्रपट पाहता येणार आहे, दिवसभरातील अनेक सिनेमांचे शो हाऊसफुल्ल झाले आहेत. पुण्यातील बहुतांश चित्रपटगृहातील सिनेमांचे शो हाऊसफुल झाल्याने थिएटर मालकांना दिलासा मिळाला आहे.

चाफळकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,"आज दिवसभरातील सगळे शो हाऊसफुल आहेत. नागरिकांनी कालपासूनच अॅडव्हान्स बुकिंग केले होते. त्यामुळं आजपासून या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. सिटी प्राईडमध्ये दिवसभरात आज ४० शो आहेत. पण या योजनेला मिळणारा चांगला प्रतिसाद पाहता आज ज्यांना चित्रपट पाहणे शक्य झाले नाही त्यांच्यासाठी उद्या सिटी प्राइड चित्रपट गृहात काही शो १०० रुपये तिकीट दराने उपलब्ध असतील"