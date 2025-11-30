Pune News : रूबी हॉल क्लिनिकमधील परिचारिका आणि तंत्रज्ञाचा रहस्यमय मृत्यू; दोन ठिकाणी सापडले मृतदेह, पुण्यात खळबळ!

पुणे : रूबी हॉल क्लिनिकमध्ये कार्यरत असलेल्या एका परिचारिकेसह दोघांचा दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी मृतदेह आढळून आला. या संशयास्पद मृत्यूमुळे शहर परिसरात खळबळ उडाली आहे. दिव्या निघोटे (वय २०, रा. पुणे) आणि गणेश काळे (वय २१, मूळ रा. बीड) अशी मृतांची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गणेश काळे याचा मृतदेह शुक्रवारी तळेगाव दाभाडे येथे रेल्वेमार्गावर सापडला. तर शनिवारी दुपारी दिव्या निघोटे या तरुणीचा मृतदेह गणेश काळे याच्या राहत्या घरी आढळून आला. दिव्या ही शुक्रवारी रात्रीपासून बेपत्ता होती. याबाबत तिच्या नातेवाइकांनी कोरेगाव पार्क पोलिस ठाण्यात बेपत्ता झाल्याची तक्रार नोंदवली होती. .समृद्धी महामार्गालगत कुजलेल्या अवस्थेत मृतदेह, शरीराचे दोन तुकडे; अपघात की घातपात?.‘‘दिव्या आणि गणेश हे दोघेही रूबी हॉल क्लिनिकमध्ये कार्यरत होते. दिव्या ही परिचारिका म्हणून, तर गणेश तंत्रज्ञ म्हणून काम करीत होता. दोघांच्या मृतदेहांवर काही बाह्य जखमा आढळल्या आहेत. मृत्यूचे नेमके कारण शवविच्छेदनानंतर स्पष्ट होईल,’’ अशी माहिती पोलिस उपायुक्त सोमय मुंडे यांनी दिली.या दुर्दैवी घटनेबद्दल आम्हाला अतिशय खेद आहे. या प्रकरणाचा पोलिस तपास सुरू असून, आम्ही पोलिसांना पूर्ण सहकार्य करीत आहोत. या कठीण प्रसंगी आमच्या संवेदना संबंधित कुटुंबीयांसमवेत आहेत.- मंजूषा कुलकर्णी, कायदेशीर सल्लागार, रूबी हॉल क्लिनिक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.