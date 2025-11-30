पुणे

Pune News : रूबी हॉल क्लिनिकमधील परिचारिका आणि तंत्रज्ञाचा रहस्यमय मृत्यू; दोन ठिकाणी सापडले मृतदेह, पुण्यात खळबळ!

Ruby Hall Clinic : रूबी हॉल क्लिनिकमधील परिचारिका दिव्या निघोटे आणि तंत्रज्ञ गणेश काळे यांचे दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी मृतदेह सापडल्याने पुण्यात खळबळ उडाली आहे. पोलिस तपास सुरू असून मृत्यूचे कारण शवविच्छेदनानंतर स्पष्ट होणार आहे.
पुणे : रूबी हॉल क्लिनिकमध्ये कार्यरत असलेल्या एका परिचारिकेसह दोघांचा दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी मृतदेह आढळून आला. या संशयास्पद मृत्यूमुळे शहर परिसरात खळबळ उडाली आहे. दिव्या निघोटे (वय २०, रा. पुणे) आणि गणेश काळे (वय २१, मूळ रा. बीड) अशी मृतांची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गणेश काळे याचा मृतदेह शुक्रवारी तळेगाव दाभाडे येथे रेल्वेमार्गावर सापडला. तर शनिवारी दुपारी दिव्या निघोटे या तरुणीचा मृतदेह गणेश काळे याच्या राहत्या घरी आढळून आला. दिव्या ही शुक्रवारी रात्रीपासून बेपत्ता होती. याबाबत तिच्या नातेवाइकांनी कोरेगाव पार्क पोलिस ठाण्यात बेपत्ता झाल्याची तक्रार नोंदवली होती.

