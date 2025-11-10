विदर्भ

समृद्धी महामार्गालगत कुजलेल्या अवस्थेत मृतदेह, शरीराचे दोन तुकडे; अपघात की घातपात?

वाशिम जिल्ह्यात समृद्धी महामार्गालगत कुजलेल्या अवस्थेत एका पुरुषाचा मृतदेह आढळून आला आहे. या मृतदेहाची ओळख पटवण्याचं काम सुरू आहे. ८-१० दिवसांपूर्वी मृत्यू झाला असावा असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
Updated on

मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गालगत कुजलेल्या अवस्थेत पुरुषाचा मृतदेह आढळून आल्यानं खळबळ उडालीय. हा मृतदेह दोन तुकड्यांमध्ये सापडला आहे. एका बाजूला पाय आणि दुसरीकडे कमरेच्या वरचा भाग आहे. वाशिम जिल्ह्याच्या हद्दीत समृद्धी महामार्गालगत हा मृतदेह सापडला असून तो कुणाचा आहे? अपघात आहे की घातपात? याचा तपास पोलीस करत आहेत.

