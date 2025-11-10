समृद्धी महामार्गालगत कुजलेल्या अवस्थेत मृतदेह, शरीराचे दोन तुकडे; अपघात की घातपात?

मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गालगत कुजलेल्या अवस्थेत पुरुषाचा मृतदेह आढळून आल्यानं खळबळ उडालीय. हा मृतदेह दोन तुकड्यांमध्ये सापडला आहे. एका बाजूला पाय आणि दुसरीकडे कमरेच्या वरचा भाग आहे. वाशिम जिल्ह्याच्या हद्दीत समृद्धी महामार्गालगत हा मृतदेह सापडला असून तो कुणाचा आहे? अपघात आहे की घातपात? याचा तपास पोलीस करत आहेत..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, वाशिम जिल्ह्यातून जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गालत मालेगाव ते शेलुबाजार दरम्यान अनोळखी व्यक्तीचा मृतदेह सापडला आहे. हा मृतदेह कुजलेल्या अवस्तेत असून तो दोन भागात आहे. हत्येनंतर कुणी हा मृतदेह इथं आणून टाकलाय का? की हा अपघात आहे? या दृष्टीने पोलीस तपास करत आहेत. परिसरातील सीसीटीव्ही फूटेज तपासण्यात येणार आहे..नरभक्षक वाघाने अक्षरश: लचके तोडले, वृद्धाचे शीर, हात, पाय वेगवेगळे सापडले; चंद्रपुरात हादरवून टाकणारी घटना.मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. पोलिसांनी पंचनामा केला असून ८ ते १० दिवसांपूर्वी पुरुषाचा मृत्यू झाला असावा असा अंदाज वर्तवण्यात आलाय. मृतदेह कुजला असल्यानं ओळख पटवणं कठीण जालं आहे. समृद्धी महामार्गावर अनेकदा रात्री अपरात्री अपघाताच्या घटना घडतात. त्यातून हा मृत्यू झालाय का? किंवा हत्या करून इथं मृतदेह टाकलाय का? असे प्रश्नही उपस्थित होत आहेत..वाशिम पोलिसांनी आवाहन केलंय की, समृद्धी महामार्गावरील घटनेबाबत माहिती असल्यास तात्काळ संपर्क करा. समृद्धी महामार्गावरून प्रवास करणारं कुणी बेपत्ता झालं असल्यास किंवा ८-१० दिवसांपासून बेपत्ता असल्यास त्याची माहिती तपासली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.