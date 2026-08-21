पुणे

Ruchita Adhalrao KBC :‘कौन बनेगा करोडपती’च्या मंचावर कु. रुचिता आढळरावने कमावले ५० लाख रुपये

Ruchita Adhalrao Wins ₹50 Lakh on KBC: पुण्याच्या आंबेगाव तालुक्यातील मूळ रहिवासी रुचिता आढळराव हिने ‘कौन बनेगा करोडपती’च्या मंचावर आपल्या ज्ञानाच्या जोरावर ५० लाख रुपये जिंकले.
Ruchita Adhalrao KBC

Ruchita Adhalrao KBC

esakal

कृष्णकांत कोबल ------------------------
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पुणे : मूळचे लांडेवाडी (ता. आंबेगाव) व सध्या मुंबईत राहणाऱ्या अरूणा व रमेश आढळराव यांची कन्या कु. रुचिता आढळराव हिने ज्ञान, अभ्यास, सातत्य आणि आत्मविश्वासाच्या बळावर लोकप्रिय सोनी वाहिनीवरील ‘कौन बनेगा करोडपती’ या कार्यक्रमाच्या मंचावर उल्लेखनीय कामगिरी करत तब्बल ५० लाख रुपये जिंकले आहेत. तिने मिळवलेल्या या यशामुळे तिचे खेड, आंबेगाव, जुन्नर तालुक्यातील नागरिकांकडून कौतुक होत आहे.

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