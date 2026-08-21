Ruchita Adhalrao KBC :‘कौन बनेगा करोडपती’च्या मंचावर कु. रुचिता आढळरावने कमावले ५० लाख रुपये

पुणे : मूळचे लांडेवाडी (ता. आंबेगाव) व सध्या मुंबईत राहणाऱ्या अरूणा व रमेश आढळराव यांची कन्या कु. रुचिता आढळराव हिने ज्ञान, अभ्यास, सातत्य आणि आत्मविश्वासाच्या बळावर लोकप्रिय सोनी वाहिनीवरील ‘कौन बनेगा करोडपती’ या कार्यक्रमाच्या मंचावर उल्लेखनीय कामगिरी करत तब्बल ५० लाख रुपये जिंकले आहेत. तिने मिळवलेल्या या यशामुळे तिचे खेड, आंबेगाव, जुन्नर तालुक्यातील नागरिकांकडून कौतुक होत आहे..या खेळातील चौदाव्या प्रश्नापर्यंत अत्यंत संयमाने आणि खुबीने खेळ करत तिने पन्नास लाख रुपयांची ही घवघवीत कमाई केली आहे. सुपरस्टार अमिताभ बच्चन यांच्यासमोर करोडपती होण्याचे स्वप्न घेऊन मंचावर आलेल्या रुचिताचे स्वप्न जरी अपुरे राहिले, तरी तिच्या ५० लाखांच्या यशाने कुटुंबीयांचा आनंद द्विगुणित झाला आहे..Monsoon Winds Change : पुढील एक महिना पाऊस नाही?, हवामान विभागाचा अंदाज; समुद्रसपाटीवरील वाऱ्याचे क्षेत्र बदलले.रुचिता एका सर्वसामान्य गरीब कुटुंबातील मुलगी असून वडील पेशंट केअरचा व्यवसाय करीत आहेत. तर आई गृहिणी आहे. सध्या ती स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या सरकारी परीक्षेची तयारी करीत आहे. तिने मुंबईतील दादर येथील डी. बी. कुलकर्णी विद्यालयात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केले असून, त्यानंतर महात्मा फुले एज्युकेशन सोसायटीमधून वाणिज्य शाखेची पदवी घेतली आहे..‘कौन बनेगा करोडपती’च्या मंचावर जाण्याचे आणि करोडपती होण्याचे स्वप्न रुचिताने अनेक वर्षे उराशी बाळगले होते. गेल्या तीन वर्षांपासून ती या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करीत होती. अखेर मे महिन्यात तिचे ऑडिशन झाले आणि तिला या प्रतिष्ठेच्या ज्ञानाधारित खेळात सहभागी होण्याची संधी मिळाली.आपला आजवरचा अभ्यास, व्यापक वाचन आणि सामान्य ज्ञानाच्या जोरावर रुचिताने एकामागून एक प्रश्नांची अचूक उत्तरे देत चौदाव्या प्रश्नापर्यंत दमदार मजल मारली. या प्रश्नाचे योग्य उत्तर देत तिने ५० लाख रुपयांची रक्कम निश्चित केली..‘फ्लिप’ लाइफलाइनचा अचूक वापररुचितासाठी ५० लाख रुपयांची कमाई निश्चित करणारा चौदावा प्रश्न संगीत क्षेत्राशी संबंधित होता. ग्रॅमी पुरस्कारांमध्ये पंडित रविशंकर यांच्यासोबत सितारवादन करणारी व्यक्ती कोण? असा हा प्रश्न होता. यावेळी रुचिताने ‘फ्लिप’ लाइफलाइनचा योग्य वापर करीत प्रश्नाचे उत्तर दिले आणि ५० लाख रुपयांवर आपले नाव कोरले. त्यानंतर तिच्यासमोर एक कोटी रुपयांचा पंधरावा प्रश्न आला. मात्र, या प्रश्नाबाबत पुरेशी माहिती नसल्याने रुचिताने धाडसाने पुढे जाण्याऐवजी विचारपूर्वक खेळ सोडण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, तिच्या ५० लाख रुपयांच्या कमाईवर शिक्कामोर्तब झाले..ENG vs PAK, Test: जो रुटची सचिन तेंडुलकरच्या विश्वविक्रमाशी बरोबरी, तर ब्रुकचं शतक हुकलं; इंग्लंडने पाकिस्तानची उडवली झोप.“सुपरस्टार अमिताभ बच्चन यांच्यासमोर ‘कौन बनेगा करोडपती’च्या मंचावर करोडपती होण्याचे माझे स्वप्न होते. ते पूर्ण करण्यासाठी मी थोडी अपुरी पडले असले, तरी मिळालेले हे यश माझ्यासाठी खूप मोठे आणि आनंददायी आहे. या संपूर्ण प्रवासात आई-वडिल व भावाने मला नेहमीच प्रोत्साहन दिले. मुंबईत स्वतःचे घर असावे, हे त्यांचे स्वप्न आहे. या पैशातून ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मदत होईल. घर घेतल्यानंतर त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसणारा आनंद मला पाहायचा आहे,” अशी भावना रुचिताने व्यक्त केली..रुचिता लहानपणापासूनच अभ्यासात हुशार असल्याचे तिचे आई-वडील सांगतात. गेल्या पाच वर्षांपासून ती विविध स्पर्धा परीक्षांचा कसून अभ्यास करीत आहे. ‘कौन बनेगा करोडपती’ पाहताना पडद्यावर उत्तर येण्यापूर्वीच अनेकदा ती त्यांची उत्तरे सांगत असे. तिचे सामान्य ज्ञान आणि अभ्यासाची तयारी पाहून कुटुंबीयांनीच तिला या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. मे महिन्यात ऑडिशनसाठी बोलावल्याचा निरोप मिळाल्यानंतर कुटुंबीयांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. पुढील प्रक्रियेसाठी तिला दिल्लीला पाठविण्यात आले. आज तिच्या ज्ञानाच्या आणि अथक परिश्रमाच्या बळावर मिळविलेल्या ५० लाख रुपयांच्या यशाने संपूर्ण कुटुंब भारावून गेले आहे..“रुचिता पहिल्यापासूनच अभ्यासात हुशार आहे. गेली पाच वर्षे ती विविध स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करीत आहे. ‘कौन बनेगा करोडपती’ पाहताना अनेक प्रश्नांची उत्तरे ती आम्हाला आधीच सांगत असे. त्यामुळे तिने या कार्यक्रमात सहभागी व्हावे, असा आग्रह आम्हीच केला होता. मे महिन्यात तिला ऑडिशनसाठी बोलावल्याचा निरोप मिळाला, तेव्हा आम्हाला खूप आनंद झाला. त्यानंतर तिला दिल्लीला पाठविण्यात आले. तिने ५० लाख रुपये जिंकले, हा आमच्यासाठी अत्यंत अभिमानाचा क्षण आहे. या यशासाठी तिने खूप कष्ट घेतले असून, अनेकदा ती आजारीही पडली आहे. तिच्या आणि आमच्या कष्टाचे आज चीज झाल्याचा मोठा आनंद आहे,” अशी भावना रुचिताची आई अरुणा आणि वडील रमेश आढळराव यांनी व्यक्त केली.करोडपती होण्याचे स्वप्न जरी एका प्रश्नाच्या अंतरावर थांबले असले, तरी रुचिताने आपल्या ज्ञानाच्या जोरावर जिंकलेले ५० लाख रुपये आणि त्यामागची तिची जिद्द अनेक तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरणारी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.