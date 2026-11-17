Pune: नाशिकमधील अशोक खरात प्रकरणावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रुपाली ठोंबरे-पाटील यांनी पुन्हा एकदा गंभीर आरोप केले आहेत. विशेष तपास पथकाच्या (SIT) प्रमुख आयपीएस अधिकारी तेजस्वी सातपुते आणि राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांना त्यांनी लक्ष्य केले आहे. सातपुते यांच्या बदल्या अशोक खरातच्या माध्यमातून होत असल्याचे चाकणकर सांगायच्या. तसेच चाकणकर यांच्या सांगण्यावरून सातपुते यांनी पुण्यात असताना खोटे गुन्हे दाखल केल्याचा दावाही ठोंबरे यांनी केला आहे..'चाकणकरांवर गुन्हा दाखल का नाही?'खरात प्रकरणातील एसआयटी प्रमुख तेजस्वी सातपुते यांची भेट घेऊन चाकणकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची विनंती केली होती, असे ठोंबरे यांनी सांगितले. मात्र, सातपुते यांनी चाकणकर यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली नाही. दुसरीकडे, चाकणकर यांच्यावर टीका करणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .RAHUL GANDHI GIRLFRIEND: 'ती सध्या काय करते?' राहुल गांधींना गर्लफ्रेंडबद्दल प्रश्न विचारताच दिलं असं उत्तर! म्हणाले....आर्थिक व्यवहारांवरूनही प्रश्नरुपाली चाकणकर या अशोक खरातच्या ट्रस्टवर विश्वस्त होत्या, असा दावा करत ठोंबरे यांनी त्यांच्या आणि कुटुंबीयांच्या नावावरील पतसंस्थेतील आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी केली. चाकणकर यांच्या बहिणीच्या नावावर कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचा आणि खरातच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये त्यांच्या बहिणीचे नाव नॉमिनी म्हणून असल्याचा आरोपही त्यांनी केला..Trump Modi Quad meeting: कणखर व्यक्तिमत्व! क्वाड नेत्यांच्या बैठकीत ट्रम्प यांच्याकडून पंतप्रधान मोदींचं कौतुक.चाकणकर यांनी काही राजकीय व्यक्तींना खरातकडे नेले आणि त्यानंतर त्यांच्यावर दबाव टाकल्याचाही आरोप ठोंबरे यांनी केला. तसेच पोलिसांचा वापर करून खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे..ठोंबरे यांनी चाकणकरांवर पुन्हा एकदा आरोप करत या प्रकरणात आयपीएस अधिकारी तेजस्वी सातपुते यांनाही ओढले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.