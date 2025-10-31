Rupali Thombare : राष्ट्रवादीच्या रुपाली पाटील-ठोंबरे यांच्यावर मारहाणीचा आरोप करणाऱ्या महिलेचा यू-टर्न, म्हणाली- यामध्ये कोणीही...

Summaryराष्ट्रवादी काँग्रेसच्या रुपाली ठोंबरे-पाटील यांच्यावर मारहाणीचा आरोप करणाऱ्या महिलेने आपले विधान मागे घेतले.माधवी खंडाळकर या महिलेने सोशल मीडियावर ठोंबरे-पाटील यांनी गुंड पाठवून मारहाण केल्याचा दावा केला होता.या व्हिडिओमुळे सोशल मीडियावर मोठी खळबळ उडाली होती..राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या नेत्या रूपाली ठोंबरे पाटील यांनी गुंड पाठवून मारहाण करण्यात आल्याचा दावा एका महिलेने केला होताय याबाबत सोशल मीडियात व्हिडिओ व्हायरल झाला होता मात्र या प्रकरणात आता ट्विस्ट आला असून आरोप करणाऱ्या महिलेने आपल्या दाव्यावरुन यु-टर्न घेतला आहे. .रुपाली पाटील आणि आम्ही अनेक दिवसापासून चे मित्र आहोत काही दिवसांपासून आम्ही बोलत नव्हतो. पाटील यांच्यावर आरोप हे गैरसमजतून झालेले होते असे व्हिडिओ पोस्ट करणाऱ्या माधवी खंडाळकर यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. आरोप हे गैरसमजतीतून झाले होते, यामध्ये कोणी ही राजकारण करू नये असे खंडाळकर यांनी म्हटले आहे. .Rupali Patil: "जनताच तुम्हाला गोमुत्र पाजून लायकी दाखवेल"; रुपाली पाटील 'त्या' घटनेवर भडकल्या.माधवी खंडाळकर नामक महिलेने सोशल मीडियावर मला रूपाली ठोंबरे आणि त्यांच्या गुंडांनी मारण केली आहे असा आरोप करत एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता. यावर रूपाली ठोंबरे यांनी स्पष्टीकरण देत आपण बीडमध्ये आहोत आणि याबाबत मला कुठलीही माहिती नसल्याची प्रतिक्रिया स्वतः व्हिडिओ अपलोड करून दिली. .रुपाली ठोंबरे-पाटील यांनी गुंड पाठवून अमानुषपणे मारहाण केल्याचा आरोप या महिलेने केला मारहाणीनंतर ही महिला रक्तबंबाळ झाल्याचं दिसून आली. रूपाली ठोंबरे पाटील यांच्या विरोधात पोस्ट केल्याने मारहाण केल्याचा आरोप खंडाळकर यांनी केला होता. मात्र आता पुन्हा एकदा त्यांनी या संपूर्ण घटनेवर स्पष्टीकरण दिलं आहे. रुपाली पाटील यांच्यावर आरोप हे गैरसमजतून झालेले होते, यामध्ये कोणी ही राजकारण करू नये असे त्यांनी म्हटले होते. .FAQs 1. रुपाली ठोंबरे-पाटील यांच्यावर कोणाने आरोप केला होता? ➡️ माधवी खंडाळकर नावाच्या महिलेने हा आरोप केला होता.2. आरोप कशाबद्दल होता? ➡️ ठोंबरे-पाटील यांनी गुंड पाठवून मारहाण केली असा आरोप होता.3. हा व्हिडिओ कुठे प्रसिद्ध झाला होता? ➡️ हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता.4. रुपाली ठोंबरे-पाटील यांची प्रतिक्रिया काय होती? ➡️ त्या वेळी त्या बीडमध्ये असल्याचं सांगत त्यांनी आरोप नाकारले.5. नंतर माधवी खंडाळकर यांनी काय सांगितले? ➡️ त्यांनी सांगितले की आरोप गैरसमजातून झाले आणि त्या ठोंबरे-पाटील यांच्या मैत्रीणी आहेत.6. आता या प्रकरणात त्यांची भूमिका काय आहे? ➡️ त्यांनी विनंती केली आहे की या घटनेत कोणीही राजकारण करू नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.