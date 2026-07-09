Mephedrone Seized : कात्रज चौकात सराईताकडून पावणेसहा कोटींचे मेफेड्रोन जप्त

पुणे - पोलिसांनी येरवड्यातील एका सराईत गुन्हेगाराकडून पाच कोटी ७९ लाख रुपये किमतीचे मेफेड्रोन (एमडी) अमली पदार्थ जप्त केले. गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने गुरुवारी (ता. ९) पहाटे कात्रज चौकात ही कारवाई केली..प्रशांत सुरेश सावंत (वय ३८, रा. गणेशनगर, येरवडा; सध्या रा. आलायम बिल्डिंग, खेसेपार्क, लोहगाव रस्ता) असे अटक केलेल्या सराईत गुन्हेगाराचे नाव आहे. या प्रकरणी अमली पदार्थ विरोधी पथकाचे पोलिस अंमलदार अतुल क्षीरसागर यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी पुणे शहर ‘ड्रग्ज मुक्त’ करण्यासाठी अमली पदार्थांची विक्री आणि खरेदी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्या अनुषंगाने गुन्हे शाखेचे अमली पदार्थ विरोधी पथक-एकच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक तृप्ती सोनवणे, सहाय्यक निरीक्षक अनिल सुरवसे आणि पोलिस अंमलदार बुधवारी मध्यरात्री गस्त घालत होते..गुरुवारी पहाटे पावणेपाच वाजता कात्रज चौकातील नवीन उड्डाणपुलाखाली पीएमपी बस थांब्याजवळ एक संशयित प्रवासी बॅगसह आल्याची माहिती पथकाला मिळाली. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन झडती घेतली. यावेळी त्याच्या बॅगेत दोन किलो ८९५ ग्रॅम मेफेड्रोन आणि इतर साहित्य आढळून आले. पोलिसांनी अमली पदार्थांसह सर्व मुद्देमाल जप्त केला असून, आरोपीला अटक केली आहे. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक योगेश कोतकर करीत आहेत..ही कारवाई गुन्हे शाखेच्या अतिरिक्त पोलिस आयुक्त तेजस्वी सातपुते, पोलिस उपायुक्त गौहर हसन, सहाय्यक आयुक्त शंकर खटके यांच्या सूचनेनुसार वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक तृप्ती सोनवणे, सहाय्यक निरीक्षक अनिल सुरवसे, पोलिस अंमलदार विठ्ठल साळुंखे, संजय राजे, विजय कांबळे, निशिकांत सावंत, तुषार साळुंके, अतुल क्षीरसागर, मंगेश गुंड, अमोल सरडे, विशाल भिलारे, सचिन लोहार आणि आशा भिंगारे यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.