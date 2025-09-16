पुणे - गेल्या दहा वर्षांहून अधिक वर्षे राज्याच्या आरोग्य विभागात कंत्राटी तत्त्वावर काम करणारे ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) मधील अधिकारी व कर्मचारी यांना सेवेत कायम करण्यासाठी ‘वर’ पर्यंत ‘रसद’ पुरवावी लागेल सांगत राज्यभरातून जवळपास दोन ते अडीच हजार कर्मचाऱ्यांकडून ७० ते ७५ कोटी रुपये रोख स्वरूपात घेतल्याची चर्चा कर्मचाऱ्यांमध्ये सूरू आहे..विशेष म्हणजे हे पैसे ‘एनएचएम’ मध्ये काम करणाऱ्या १३ कर्मचारी व अधिकारी यांनीच गोळा केला असल्याचा संदेश त्यांच्या नावासहित व रकमेच्या आकड्यासहित समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला आहे. इतके पैसे देऊनही काम न झाल्याने हे पैसे परत करावेत अशी मागणी आता कर्मचारी करू लागले आहेत..आरोग्य विभागात अत्यावश्यक सेवेसह प्रसूती, नवजात कक्ष, अतिदक्षता विभाग, लसीकरण, औषध, वितरण यांसह तांत्रिक व अतांत्रिक विभागात डॉक्टर, परिचारिका, औषध निर्माण अधिकारी, तंत्रज्ञ असे वर्ग एक पासून वर्ग चार पर्यंतची ६९ संवर्गातील सुमारे ३५ हजारांहून अधिक अधिकारी व कर्मचारी कंत्राटी स्वरूपात कार्यरत आहेत..सेवेत कायम करण्याच्या मागणीसाठीच या कर्मचाऱ्यांनी गेल्या महिन्यात १७ दिवस राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन केले होते. पैसे देऊनही सेवेत कायम न झाल्याची माहिती काही कर्मचारी यांनी खासगीत दिली. याबाबत मात्र, समोर येऊन उघडपणे कोणीही बोलायला तयार नाही..प्रत्येकी ७५ हजार ते दीड लाख केले गोळाहा प्रकार दीड वर्षापूर्वी गेल्या वेळच्या महाविकास आघाडीचे सरकार असताना सूरू झाला. ज्यांची दहा वर्षांहून जास्त झाली आहे त्यांना सेवेत कायम करण्याचे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून पहिला हप्ता हा ७५ हजारांचा घेतला. प्रत्येक जिल्हयात एका व्यक्तीकडे हे पैसे गोळा केले गेले. हे पैसे मंत्रालयात द्यायचे आहेत, जे पैसे देतील त्यांचेच नावे वरपर्यंत जातील व ते नोकरीत कायम होतील असे सांगितले गेले..दरम्यान, मार्च २०२४ रोजी १० वर्षांहून अधिक काळ सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे, असा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला व हे पैसे दिल्यानेच तो आल्याचे त्यांनी सांगून आता नावांची यादी येणार असल्याचे सांगत पुन्हा ७५ हजार गोळा केले. मात्र, अद्यापही कोणीही सेवेत कायम झालेले नसल्याने पैसे देणारे कर्मचारी अस्वस्थ झाले आहेत..पैशांसाठी कोड ‘आयएचएन’हे पैसे गोळा करण्यासाठी खास ‘आयएचएन’ असा कोड दिला गेला आहे. ज्या तेरा जणांकडे हे पैसे आहेत त्यांचा हिशोब हा ७५ कोटी इतका होत आहे. प्रत्येकी १ कोटी पासून १६ कोटी रुपयांपर्यंत ही रक्कमेचा हिशोब जात आहे. कोणी दागिने गहाण ठेवून तर कोणी उसने घेउन हे पैसे भरल्याने कर्मचारी आता हे पैसे परत मिळावे यासाठी पोलिसांत जाण्याची तयारी करत असल्याचे व्हायरल झालेल्या संदेशावरून दिसून येते..सेवेत कायम करण्यासाठी पैसे घेतल्याच्या तक्रारी कर्मचाऱ्यांकडून प्राप्त झाल्या आहेत मात्र, याबाबत पोलिसांकडे तक्रार झालेली नाही. हा प्रकार ज्यावेळी सूरू होता त्यावेळी आम्ही या आमिषाला बळी पडू नका असे आवाहन केले होते. दहा वर्षे सेवा पूर्ण झालेले राज्यात १३ हजार कर्मचारी अधिकारी असून त्यापैकी २० टक्के लोकांनी प्रत्येकी ७५ हजार ते लाख रुपये दिल्याचा अंदाज आहे. ज्यांची फसवणूक झाली आहे त्यांनी पोलिसांत तक्रार द्यावी.- हर्षल रणवरे, प्रमुख, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान एकत्रीकरण समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.