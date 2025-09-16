पुणे

Pune Crime : ‘एनएचएम’ मधील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना कोटयावधींचा गंडा; नोकरीत कायम करण्‍याच्‍या नावाखाली उकळले ७५ कोटी

अधिकारी व कर्मचारी यांना सेवेत कायम करण्‍यासाठी ‘वर’ पर्यंत ‘रसद’ पुरवावी लागेल सांगत राज्‍यभरातून जवळपास ७० ते ७५ कोटी रुपये रोख स्‍वरूपात घेतल्‍याची चर्चा.
पुणे - गेल्‍या दहा वर्षांहून अधिक वर्षे राज्‍याच्‍या आरोग्‍य विभागात कंत्राटी तत्त्वावर काम करणारे ‘राष्‍ट्रीय आरोग्‍य अभियान (एनएचएम) मधील अधिकारी व कर्मचारी यांना सेवेत कायम करण्‍यासाठी ‘वर’ पर्यंत ‘रसद’ पुरवावी लागेल सांगत राज्‍यभरातून जवळपास दोन ते अडीच हजार कर्मचाऱ्यांकडून ७० ते ७५ कोटी रुपये रोख स्‍वरूपात घेतल्‍याची चर्चा कर्मचाऱ्यांमध्‍ये सूरू आहे.

