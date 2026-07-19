Success Story: बारामतीचा युवा जर्मनीत चमकला; फ्रेडरिक अलेक्झांडर विद्यापीठातून एम.एस., आता AI इंजिनिअर, ग्रामीण भागातून जागतिक यशाकडे

-कल्याण पाचांगणेमाळेगाव : बारामती तालुक्यातील हनुमानवाडी, पणदरे येथील गिरीराज विनायक कोकरे यांनी जर्मनीतील प्रतिष्ठित फ्रेडरिक अलेक्झांडर युनिव्हर्सिटी, एर्लांगन येथून एम.एस. (अभियांत्रिकी) पदवी यशस्वीरित्या संपादन करून परिसराच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला आहे. त्यांच्या या उल्लेखनीय यशाबद्दल सर्व स्तरांतून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.गिरीराज हे कै. विठ्ठलराव तुकाराम कोकरे यांचे नातू आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे यांचे सुपुत्र आहेत. उच्च शिक्षणासाठी जर्मनीची निवड करत त्यांनी कठोर परिश्रम, जिद्द आणि गुणवत्तेच्या बळावर अभियांत्रिकी क्षेत्रातील पदव्युत्तर शिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केले. त्यांच्या या यशामुळे पणदरे परिसरासह बारामती तालुक्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात अभिमानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..\rशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर गिरीराज कोकरे सध्या जर्मनीतील कोहलर ग्रुपमध्ये आर्टिफिशल इंटेलिजन्स (एआय) इंजिनिअर म्हणून कार्यरत आहेत. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात त्यांनी केलेली प्रगती ही ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत असून, जागतिक स्तरावर गुणवत्तेच्या बळावर यश मिळविता येते, .Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.याचे त्यांनी उदाहरण घालून दिले आहे. गिरीराज यांच्या या यशाबद्दल शैक्षणिक, सामाजिक व विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांसह नातेवाईक आणि मित्रपरिवाराकडून त्यांचे अभिनंदन करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.