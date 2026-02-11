MPSC Success Story: शासकीय सेवेचे उस्वप्न सत्यात उतरवलं! ऋतुजा भालेराव मुलींमध्ये राज्यात पाचवी; जिद्दीच्या बळावर कृषी उपसंचालक पदाला गवसणी..

घोडेगाव : जिद्द,मेहनत सातत्य आणि सकारात्मक दृष्टिकोन असेल तर स्वप्नांचा पाठलाग करणे सहज शक्य असते आणि या मार्गाने जेव्हा एखादं स्वप्न प्रत्यक्ष सत्यात उतरतं, तेव्हा होणारा आनंद हा वेगळाच असतो. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत २०२४ मध्ये घेतलेल्या कृषीसेवा स्पर्धा परिक्षेचा निकाल १० फेब्रुवारी रोजी जाहीर झाला. यामध्ये ऋतुजा रोहदास भालेराव हिने राज्यात मुलींमध्ये पाचवे स्थान पटकावत कृषी उपसंचालक पदाला गवसणी घातली. प्रशासकीय सेवेचे उराशी बाळगलेले स्वप्न सत्यात उतरवण्यास ऋतुजा यशस्वी झाली. विशेष म्हणजे शिनोली सारख्या ग्रामीण आदिवासी भागात शिक्षण घेत,कोणताही खाजगी क्लास न लावता केवळ सेल्फ स्टडी करून तिने हे यश मिळवले आहे. तिच्या या यशाबद्दल सर्व स्तरातून तिच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...बोरघर (ता. आंबेगाव) हे ऋतुजाचे गाव,तिचे वडील आणि आई दोघेही शिक्षक आहेत,हे गाव दुर्गम आदिवासी आणि डोंगराळ भागात आहे, गावातील न्यू इंग्लिश स्कूल, बोरघर येथे तिचे वडील रोहिदास शंकर भालेराव मुख्याध्यापक म्हणून तर आई आशालता जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा,लांडेवाडी येथे उपशिक्षिका म्हणून कार्यरत आहे, ऋतुजाने आपले दहावीपर्यंतचे शिक्षण जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा,शिनोली आणि भीमाशंकर विद्यामंदिर ,शिनोली येथून पूर्ण केले,महात्मा गांधी महाविद्यालय,मंचर येथून बारावी सायन्स पूर्ण केल्यानंतर तिने प्रवरानगर,लोणी(जि अहिल्यानगर) येथून बी.टेक (बायोटेक्नॉलॉजी) पदवी घेतली. .शालेय जीवनात असल्यापासूनच तिने प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे स्वप्न पाहिले होते,त्यामुळे २०२१ मध्ये पदवी मिळाल्यानंतर तिने कोणतीही नोकरी न पत्करता स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास चालू केला, सेल्फस्टडीची सवय असल्याने कोचिंगची गरज पडली नाही.स्वप्नांचा पाठलाग करताना तिने चार वर्षे सातत्याने बारा बारा तास अभ्यास केला. सण, समारंभ काही काळ दूर ठेवले. मोबाईलचा वापर पूर्णपणे टाळला,आईवडील आणि भाऊ ओंकार यांनी तिला सतत प्रोत्साहन आणि पाठबळ दिले.शिनोली येथील वैद्यकीय व्यवसायिक डॉ,श्याम राऊत आणि मोशी( पुणे )येथील प्रसिध्द हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ राम राऊत हे तिचे मामा..तर मंचरउपजिल्हा रुग्णालयात कार्यरत छाया भालेराव ही तिची मावशी. या सर्वांनी तिला स्पर्धा परीक्षेबाबत वेळोवेळी मार्गदर्शन केले..२०२४ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा मार्फत घेण्यात आलेल्या कृषी उपसंचालक पदासाठी तिने अर्ज केला, आणि पहिल्याच प्रयत्नात प्रिलीम ,मेन्स आणि इंटरव्ह्यू हे सर्व टप्पे यशस्वीरीत्या पूर्ण करत ३३४ मार्क्स मिळवत कृषी उपसंचालक पदास गवसणी घातली..Latur News: लातूरजवळील धावपट्टी चुकली तर विमानाचे दगडाच्या खाणीत लॅंडिंग; विमानतळाभोवती बेसुमार दगडांचे उत्खनन, धक्कादायक माहीती समाेर...आंबेगाव तालुक्यातून हे पद मिळवणारी ती पहिलीच मुलगी आहे.तिच्या या यशाबद्दल तिचे आई वडील ,मामा डॉ श्याम राऊत यांनी पेढे भरवून तिचे अभिनंदन केले आहे.ऋतुजाचे यश ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी निश्चितच प्रेरणादायी ठरणारे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.