Pune News: डॉक्टरांच्या टीमने प्रयत्न केले पण...; आम्ही कारवाई करणार, तोडफोड प्रकरणी सह्याद्री हॉस्पिटलचे स्पष्टीकरण समोर

पुणे शहरातील हडपसर परिसरात बुधवारी उपचारादरम्यान एका रुग्णाचा मृत्यू झाल्यानंतर तणाव निर्माण झाला. रुग्णाच्या कुटुंबीयांनी रुग्णालयावर निष्काळजीपणाचा आरोप केला. त्यानंतर संतापाच्या भरात सह्याद्री रुग्णालयाच्या काचेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराची तोडफोड केली आहे. पुण्यातील हडपसर भागातील सह्याद्री हॉस्पिटलची तोडफोड केल्यानंतर आता रुग्णालय प्रशासनाने स्पष्टीकरण दिले आहे. .सह्याद्री हॉस्पिटल प्रशासनाने सांगितले की, रुग्णाच्या निधनाबद्दल आम्हाला अत्यंत दुःख झाले आहे. हा ७६ वर्षीय रुग्ण २८ नोव्हेंबर रोजी आमच्या रुग्णालयात गंभीर वैद्यकीय स्थितीमुळे दाखल झाला होता. त्याचे मल्टी-ऑर्गन फेल्युअर झाले होते. शहरातील दुसऱ्या रुग्णालयात प्राथमिक उपचार घेतल्यानंतर त्याला आमच्याकडे दाखल करण्यात आले होते. .Pune : शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्याच्या वडिलांचा उपचारावेळी मृत्यू, हलगर्जीपणाचा आरोप करत रुग्णालयात तोडफोड.आमच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या टीमने केलेल्या व्यापक प्रयत्नांनंतर आणि सर्व योग्य, पुराव्यावर आधारित वैद्यकीय प्रोटोकॉलचा वापर करूनही, रुग्णाची स्थिती अत्यंत गंभीर असल्यामुळे आणखीन बिघडत गेली. दुर्दैवाने आज त्यांचे निधन झाले. सर्व वैद्यकीय हस्तक्षेप आणि क्लिनिकल निर्णय राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अतिशय काटेकोरपणे घेण्यात आले होते..Kasba Ganapati Temple: कसबा गणपती मंदिर १५ दिवस बंद राहणार! कधी आणि का? महत्त्वाची माहिती आली समोर.आम्ही शोकाकुल कुटुंबीयांप्रती मनःपूर्वक संवेदना व्यक्त करतो. या कठीण काळात आम्ही त्यांच्या दुःखात सहभागी आहोत. कुटुंबाला शक्य त्या सर्व प्रकारे मदत करण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत. रुग्णालयात घडलेल्या हिंसक प्रकारांचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. याशिवाय मालमत्तेच्या नुकसानीबाबत आम्ही पोलिसांत तक्रार दाखल करत आहोत. कारण अशा वर्तनामुळे रुग्ण, त्यांचे कुटुंबीय आणि आमचे आरोग्य कर्मचारी यांना गंभीर धोका निर्माण झाला, असं त्यांनी सांगितले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.