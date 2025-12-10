पुणे

Pune News: डॉक्टरांच्या टीमने प्रयत्न केले पण...; आम्ही कारवाई करणार, तोडफोड प्रकरणी सह्याद्री हॉस्पिटलचे स्पष्टीकरण समोर

Sahyadri Hospital Clarifies: तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या टीमने व्यापक प्रयत्न केले होते. सर्व योग्य, पुराव्यावर आधारित वैद्यकीय प्रोटोकॉलचा वापर केला. तोडफोडीनंतर सह्याद्री हॉस्पिटलने स्पष्टीकरण दिले.
पुणे शहरातील हडपसर परिसरात बुधवारी उपचारादरम्यान एका रुग्णाचा मृत्यू झाल्यानंतर तणाव निर्माण झाला. रुग्णाच्या कुटुंबीयांनी रुग्णालयावर निष्काळजीपणाचा आरोप केला. त्यानंतर संतापाच्या भरात सह्याद्री रुग्णालयाच्या काचेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराची तोडफोड केली आहे. पुण्यातील हडपसर भागातील सह्याद्री हॉस्पिटलची तोडफोड केल्यानंतर आता रुग्णालय प्रशासनाने स्पष्टीकरण दिले आहे.

