पुणे

सह्याद्रीत एक ५६६ वन्य जीवांची नोंद

‘सह्याद्री’ राखीव क्षेत्रात
१५६६ वन्यजीवांची नोंद

३२४ मचाणांवर ७७५ कर्मचारी; २२८ निसर्गप्रेमींचा सहभाग

कऱ्हाड, ता. १० : सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्रात वन्यजीव अभयारण्य राधानगरी व सागरेश्वर अभयारण्यात पाणथळावरील प्राणी पाहणी निसर्ग अनुभवांतर्गत यंदा तब्बल एक हजार ५६६ वन्यप्राणी, पक्षी आणि अन्य जैवविविधतेची नोंद झाली. त्यात ३२४ मचाणांवरून ७७५ वन कर्मचारी व २२८ निसर्गप्रेमींनी निरीक्षणात सहभाग घेतला. त्यात पाच बिबट्यांचे पुरावे आढळले.
बुद्ध पौर्णिमेनिमित्त हा उपक्रम राबविण्यात आला. चंद्रप्रकाशात वन्य प्राण्यांच्या हालचाली टिपण्यासाठी ती वेळ निवडण्यात आली. क्षेत्र संचालक तुषार चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यक्रम झाला.
पक्ष्यांमध्ये हरियाल, नाईटजार, खंड्या, घार, कोकीळ, बुलबुल, सातभाई, पोपट, मोर, घुबड व पारवा आदी प्रजाती दिसून आल्या, तसेच धामण, नाग, घोणस, अजगर, सरडा आणि घोरपड या सरपटणाऱ्या प्राण्यांचीही नोंद झाली. याशिवाय, सुमारे १०० फुलपाखरांच्या प्रजातींची नोंद घेण्यात आल्याने परिसरातील समृद्ध जैवविविधतेवर पुन्हा शिक्कामोर्तब झाले आहे.
झालेल्या निरीक्षणात
रानगवे : ३४७
सांबर : २४०
चितळ : १६५
अस्‍वले : ३२
भेकर : २३
मुंगूस : १८
रानकुत्रे : २९
उदमांजर : ०७
शेकरू : २३
रानमांजर : ०३
रानडुक्‍कर : १८
ससे : २७
रानम्‍हशी : ७१
माकडे : ६१
साळींदर : १८ यांसह अन्य प्राण्यांची नोंद घेण्यात आली.
मांसाहारी प्रजातींच्या उपस्थितीमुळे सह्याद्रीतील अन्नसाखळी सक्षम असल्याचे स्पष्ट.
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प ः वन्य प्राण्यांची मचाणावरून नोंद घेताना निसर्गप्रेमी व वन कर्मचारी.
