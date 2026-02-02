पुणे

Pune Drama Festival: पुण्यातील बालगंधर्व रंगमंदिरात 'सकाळ एकांकिका महोत्सव', कसं करायचं बुकिंग ?

Sakal Ekankika Mahotsav: युवा कलाकारांच्या सादरीकरणाने पुण्यात रंगणार 'सकाळ एकांकिका महोत्सव'
sakal ekankika

sakal ekankika

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे, ता. ३१ : युवा कलाकारांच्या तीन दर्जेदार एकांकिका पाहण्याची संधी देणारा ‘सकाळ एकांकिका महोत्सव’ मंगळवारी (ता. ३) रात्री ९ वाजता जंगली महाराज रस्त्यावरील बालगंधर्व रंगमंदिरात आयोजित केला आहे. या महोत्सवाच्या तिकीटविक्रीला सुरुवात झाली आहे.

Loading content, please wait...
pune
drama
Sakal
marathi drama
drama artist
Drama Theaters
Theater and acting

Related Stories

No stories found.