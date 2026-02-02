Pune Drama Festival: पुण्यातील बालगंधर्व रंगमंदिरात 'सकाळ एकांकिका महोत्सव', कसं करायचं बुकिंग ?

पुणे, ता. ३१ : युवा कलाकारांच्या तीन दर्जेदार एकांकिका पाहण्याची संधी देणारा ‘सकाळ एकांकिका महोत्सव’ मंगळवारी (ता. ३) रात्री ९ वाजता जंगली महाराज रस्त्यावरील बालगंधर्व रंगमंदिरात आयोजित केला आहे. या महोत्सवाच्या तिकीटविक्रीला सुरुवात झाली आहे..सकाळ करंडक आंतरमहाविद्यालयीन एकांकिका स्पर्धेसह विविध एकांकिका स्पर्धांमध्ये गाजलेल्या तीन दर्जेदार एकांकिका या महोत्सवात पाहता येतील. यात मॉडर्न महाविद्यालय, गणेशखिंड यांची ‘वामन आख्यान’, विद्या प्रतिष्ठान कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय, बारामती यांची ‘पाटी’ आणि आयएमसीसी नाट्यमंडळाची ‘सखा’ या तीन एकांकिकांचा समावेश आहे. ‘सकाळ माध्यम समूह’ आणि एस. एच. एंटरप्रायझेसने या महोत्सवाचे आयोजन केले आहे..मुंबईत आज सादर होणार तरुणाईचे नाट्याविष्कार!.‘सखा’ ही एकांकिका गतवर्षीच्या सकाळ करंडक स्पर्धेत महाअंतिम फेरीत उपविजेती ठरली होती; तर ‘पाटी’ या एकांकिकेने पुणे विभागीय अंतिम फेरीत विशेष उत्तेजनार्थ पारितोषिक पटकावले होते. तसेच, ‘वामन आख्यान’ ही एकांकिका यंदाच्या पुणे विभागीय अंतिम फेरीतील सांघिक द्वितीय क्रमांकाच्या पारितोषिकाची मानकरी ठरली होती. सकाळ करंडक एकांकिका स्पर्धेसह अन्य एकांकिका स्पर्धांमध्येही या तिन्ही एकांकिकांनी ठसा उमटवत अनेक पारितोषिकांची कमाई केली..Sakal Karandak : तरुण कलाकारांची ऊर्जा, नावीन्यतेचा अविष्कार! 'सकाळ करंडक' एकांकिका स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरीला नाशिकमध्ये आजपासून सुरुवात.या महोत्सवासाठी केवळ २०० रुपये प्रवेश शुल्क आहे. बालगंधर्व रंगमंदिरात सकाळी ९ ते ११.३० आणि सायंकाळी ५ ते ८ या वेळेत तिकिटे उपलब्ध असतील. तसेच, ९६०२०२७६७६ या क्रमांकावर संपर्क साधून तिकिटे आरक्षित करता येतील. तरुण कलाकारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि तीन दर्जेदार एकांकिकांचा आनंद घेण्यासाठी महोत्सवाला उपस्थित राहावे, असे आवाहन ‘सकाळ’ने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.