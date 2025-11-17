Sakal Global Realty Expo : अबूधाबीमध्ये ‘सकाळ ग्लोबल रिअल्टी एक्स्पो’; पुण्यातील विविध प्रकल्पांचे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन

पुणे - जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी पुण्याचे बांधकाम क्षेत्र आणखी जवळ येत आहे. ‘सकाळ’च्या पुढाकारातून अबूधाबीमध्ये ‘सकाळ ग्लोबल रिअल्टी एक्स्पो’चे आयोजन करण्यात आले असून, पुण्यातील निवडक आणि प्रतिष्ठित प्रकल्पांचे भव्य आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन २२ आणि २३ नोव्हेंबरला होणार आहे..अबूधाबीतील ‘हॉटेल रॉयल रोझ’ या अत्याधुनिक स्थळी हा एक्स्पो भरविण्यात येणार असून एनआरआय गुंतवणूकदार आणि बांधकाम क्षेत्रात रस असलेल्यांसाठी हा एक विशेष सोहळा ठरणार आहे.या एक्स्पोमध्ये पुण्यातील आघाडीचे बांधकाम व्यवसायिक सहभागी होत आहेत. सदनिका, व्यावसायिक जागा, प्रीमिअम टाउनशिप, लक्झरी हाउसिंग, तसेच दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी उत्तम ठरतील असे अनेक प्रकल्प यामध्ये सादर केले जातील..गुंतवणूकदारांना थेट बांधकाम व्यवसायिकांशी संवाद साधण्याची, प्रकल्पांची तपशीलवार माहिती जाणून घेण्याची आणि प्री-बुकिंगसाठी आकर्षक संधी मिळवण्याची सुविधा एक्स्पोमध्ये उपलब्ध असेल. येथील बांधकाम क्षेत्राची वाढती मागणी, पायाभूत सुविधांचा विकास, आयटी क्षेत्राचा विस्तार आणि गुंतवणुकीवरील स्थिर परतावा लक्षात घेता एनआरआय समुदायासाठी हा एक्स्पो अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे..जागतिक पातळीवर पुण्याचे महत्त्व सातत्याने वाढत असून, गुणवत्तापूर्ण घरबांधणी आणि प्रीमिअम लाइफस्टाईल प्रकल्पांसाठी शहर ओळखले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर अबूधाबीतील मराठी व भारतीय समाजाला एकाच छताखाली उत्कृष्ट पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा हा उपक्रम आहे.२२ व २३ नोव्हेंबर रोजी अबूधाबीतील हॉटेल रॉयल रोझ येथे होणारे हे प्रदर्शन गुंतवणुकीच्या शोधातील प्रत्येकासाठी उपयुक्त व्यासपीठ ठरणार असून, पुणे बाजारपेठेतील संधींचा लाभ घेण्यासाठी ही सुवर्णसंधी ठरणार आहे.अधिक माहितीसाठी - ९८५०५७७५०५.सकाळ ग्लोबल रिअल्टी एक्स्पोबाबत -कधी - २२ आणि २३ नोव्हेंबरकुठे - हॉटेल रॉयल रोझ, अबू धाबीवेळ - सकाळी १०.३० ते संध्याकाळी ७.३०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.