Sakal Newspaper: 'सकाळ' महाराष्ट्रातील सर्वाधिक खपाचे दैनिक; देशात ‘टॉप टेन’मध्ये स्थान, ‘एबीसी’चे शिक्कामोर्तब

Sakal Newspaper Highest Circulation: सकाळने ‘ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्क्युलेशन’च्या अहवालानुसार, जानेवारी ते जून २०२५ या कालावधीत राज्यात सर्वाधिक खप कायम राखला आहे. देशातील ‘टॉप टेन’ वृत्तपत्रांमध्ये ‘सकाळ’चा समावेश असून, डिजिटल व छापील माध्यमांचा उत्तम समतोल राखत त्याने वाचकांचा विश्वास कायम ठेवला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : विश्‍वासार्ह बातमीदारी आणि वाचकांची आवड लक्षात घेऊन विविध विषयांवरील उपयुक्त माहिती यांमुळे खपाच्या बाबतीत ‘सकाळ’ने राज्यात अव्वल क्रमांक कायम राखला आहे. देशातील सर्वाधिक खपाच्या पहिल्या दहा वर्तमानपत्रांच्या यादीतही ‘सकाळ’ने स्थान पटकाविले आहे.

