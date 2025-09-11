Sakal Newspaper: 'सकाळ' महाराष्ट्रातील सर्वाधिक खपाचे दैनिक; देशात ‘टॉप टेन’मध्ये स्थान, ‘एबीसी’चे शिक्कामोर्तब

पुणे : विश्वासार्ह बातमीदारी आणि वाचकांची आवड लक्षात घेऊन विविध विषयांवरील उपयुक्त माहिती यांमुळे खपाच्या बाबतीत ‘सकाळ’ने राज्यात अव्वल क्रमांक कायम राखला आहे. देशातील सर्वाधिक खपाच्या पहिल्या दहा वर्तमानपत्रांच्या यादीतही ‘सकाळ’ने स्थान पटकाविले आहे..‘ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्क्युलेशन’ने (एबीसी) प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, जानेवारी ते जून २०२५ या कालावधीत ‘सकाळ’चा दररोजचा सरासरी खप ११ लाख ४२ हजार ५७४ एवढा असून, ‘लोकमत’, ‘लोकसत्ता’ आणि ‘पुढारी’ अशी स्पर्धक वर्तमानपत्रे फारच मागे आहेत..जानेवारी ते जून २०२५ या कालावधीत मराठी वर्तमानपत्रांमध्ये ‘सकाळ’चा सर्वाधिक खप झाल्याचे ‘एबीसी’च्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. मागील काही वर्षांपासून डिजिटल माध्यमांची वाढती लोकप्रियता लक्षात घेता मुद्रित माध्यम असलेल्या वर्तमानपत्रांच्या प्रसारावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत होती. मात्र, मराठी वाचकवर्गाने ‘सकाळ’वरील विश्वास कायम ठेवत या दैनिकाला ‘सर्वाधिक खपाचे मराठी वृत्तपत्र’ हा मान मिळवून दिला आहे. शहरीबरोबरच ग्रामीण भागातही ‘सकाळ’चे वितरणाचे जाळे मजबूत असून, डिजिटल व छापील माध्यमांचा संतुलित वापर आणि स्थानिक बातम्यांवरील विश्वासार्ह वार्तांकनामुळे ‘सकाळ’ने आघाडीचे स्थान कायम राखले आहे..वाचकांची आवड लक्षात घेऊन ‘सकाळ’कडून दररोज एक पुरवणी प्रसिद्ध केली जाते. या पुरवण्यांमध्ये आरोग्य, महिला, युवक, विद्यार्थी, उद्योजक यांना केंद्रित ठेवून विविध विषयांची मांडणी केली जाते, तसेच ‘सप्तरंग’सह इतर पुरवण्यांमध्ये साहित्य, राजकारण, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, मनोरंजन असे विषय हाताळले जातात. .मागील वर्षीपासून सुरू झालेली ‘डोकंकोडं’ ही पुरवणीही विद्यार्थ्यांसह सर्व वयोगटांतील वाचकांच्या आवडीची ठरली आहे. मुख्य अंकात आणि पुरवण्यांमधील वैशिष्ट्यपूर्ण सदरे, मार्मिक व्यंग्यचित्रे, ‘अंतरंग’ यामुळे ‘सकाळ’कडे वाचकांचा ओढा वाढतच आहे. हिंदी भाषेतील ‘दैनिक भास्कर’ हे देशातील सर्वाधिक खपाचे वर्तमानपत्र ठरले आहे. .Pune Elections : गामपंचायतीपासून मुंबई महापालिकेपर्यंत महायुतीचीच सत्ता येणार : उदय सामंत.देशातील सर्वाधिक खपाच्या पहिल्या दहा वर्तमानपत्रांमध्येही ‘सकाळ’ने स्थान मिळवत आघाडीचे वर्तमानपत्र म्हणून प्रतिष्ठा कायम राखली आहे. ‘टॉप टेन’मध्ये मराठीमधील केवळ ‘दै. सकाळ’चा समावेश आहे..सर्व माध्यमांमध्ये घोडदौडमुद्रित माध्यमामध्ये ‘सकाळ’ महाराष्ट्रात अव्वल ठरला आहे. डिजिटल माध्यमामध्ये मराठीतील अव्वल संकेतस्थळ ‘ई-सकाळ डॉट कॉम’ आहे आणि टीव्ही माध्यमामध्ये ‘साम’ मराठी वृत्तवाहिनी मराठी वृत्तवाहिन्यांत पहिल्या तीन क्रमांकांत आहे. याचबरोबर वैशिष्ट्यपूर्ण आणि लोकप्रिय इव्हेंट सादर करण्यातही ‘सकाळ’ अग्रेसर आहे. एकूण सर्व प्रकारच्या माध्यमांमध्ये ‘सकाळ माध्यम समूहा’ला कोट्यवधी वाचक, प्रेक्षक आणि वापरकर्त्यांचे पाठबळ लाभते आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.