पुणे

Pune News : संगीत रंगभूमीचा इतिहास होणार जिवंत! ‘सकाळ’तर्फे २० ऑक्टोबरला ‘नाट्यसंगीताची वाटचाल’चे आयोजन

मराठी रंगभूमीला संगीत नाटकांची समृद्ध आणि वैभवशाली परंपरा लाभली आहे. ‘नाट्यसंगीताची वाटचाल’ या विशेष कार्यक्रमातून ही परंपरा रसिकांसमोर पुन्हा एकदा जिवंत होणार.
Natyasangeetachi Vatchal event actors

Natyasangeetachi Vatchal event actors

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - ‘सीता स्वयंवर’ या १८४३ मध्ये सादर झालेल्या नाटकापासून ते अगदी आजच्या ‘संगीत देवबाभळी’पर्यंत... मराठी रंगभूमीला संगीत नाटकांची समृद्ध आणि वैभवशाली परंपरा लाभली आहे. ‘नाट्यसंगीताची वाटचाल’ या विशेष कार्यक्रमातून ही परंपरा रसिकांसमोर पुन्हा एकदा जिवंत होणार आहे.

Loading content, please wait...
Sakal
Event
Actor
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com