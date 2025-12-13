Sakal Vastu Plotting Expo : ‘सकाळ वास्तू प्लॉटिंग एक्स्पो’ आजपासून

पुणे - नामांकित विकसकांची थेट माहिती, पारदर्शक व्यवहार, गुंतवणुकीसाठी अनेक योग्य पर्याय आणि गुंतवणूकदारांना एकाच ठिकाणी सर्व माहिती मिळावी म्हणून ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे आयोजित ‘सकाळ वास्तू प्लॉटिंग एक्स्पो’ आजपासून सुरू होत आहे.हा दोनदिवसीय एक्स्पो शनिवार (ता. १३) आणि रविवारी (ता. १४) कर्वे रस्त्यावरील सोनल हॉलमध्ये होणार आहे. सकाळी १० ते रात्री आठ या वेळेत एक्स्पो सर्वांसाठी खुला असेल..चांगला परतावा आणि निसर्गाच्या सानिध्यात राहण्याची वाढलेली आवड यामुळे सध्या प्लॉटमधील गुंतवणुकीकडे गुंतवणूकदारांचा वाढता कल दिसून येतो आहे. भविष्यातील मूल्यवृद्धी, सेकंड होम उभारणी किंवा व्यावसायिक प्रकल्पाच्या दृष्टीने जमिनीमध्ये गुंतवणूक हा सुरक्षित पर्याय ठरतो आहे..एक्स्पोमध्ये २० हून अधिक विश्वासार्ह विकसकांचे ५० पेक्षा जास्त प्लॉटींग प्रकल्प गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध असतील. निसर्गरम्य ठिकाणी सेकंड होम, व्यावसायिक वापरासाठी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किंवा भविष्यातील परताव्यासाठी जमीन खरेदी अशा विविध पर्यायांची माहिती येथे मिळणार आहे. एक्स्पोचे उदघाटन शनिवारी (ता. १३) सकाळी ११ वाजता अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील यांच्या हस्ते होणार आहे..एक्स्पोमध्ये वादमुक्त व एन.ए. प्रक्रिया पूर्ण असलेले प्रकल्प, सेकंड होमसाठी लागणाऱ्या सुविधांची माहिती तसेच क्लिअर टायटल असलेल्या जमिनींचे सविस्तर कागदपत्रे पाहण्याची संधी उपलब्ध असेल. योग्य प्रकल्प निवडताना गुंतवणूकदारांना होणारा संभ्रम दूर करण्यासाठी हा एक्स्पो उपयुक्त आणि मार्गदर्शक ठरणार आहे..विकसकांच्या प्रतिनिधींकडून प्रत्यक्ष मार्गदर्शनगुंतवणूकदारांना इच्छित लोकेशन, बजेट, दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, शहरापासूनचे अंतर आणि बांधकामविषयक संधी याबाबत विकसकांच्या प्रतिनिधींकडून प्रत्यक्ष मार्गदर्शन मिळेल. त्यामुळे निर्णय घेणे सुलभ होणार असून, व्यवहार अधिक विश्वासार्ह ठरेल.‘सकाळ’च्या एक्स्पोमध्ये सहभागी होणे हा प्रत्येक वेळी फायदेशीर अनुभव ठरतो. विश्वासार्ह खरेदीदार, उत्तम प्रतिसाद आणि योग्य ग्राहक वर्ग यामुळे आमच्या प्रकल्पांना (प्रोजेक्ट्स) नेहमीच चांगली गती मिळते. या वेळच्या ‘प्लॉटिंग एक्स्पो’मध्येही आम्हाला तितकाच उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.- प्रवक्ता, युनिव्हर्सल लँडमार्क.आम्ही ‘सकाळ वास्तू प्रदर्शन’ सोबत १० पेक्षा अधिक वर्षे काम केले असून आमच्या प्रकल्पांना नेहमीच उत्कृष्ट प्रतिसाद मिळाला आहे. आमचे मुळशी, वाई आणि उरुळी कांचन येथील प्रकल्पांना देखील मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. येथील गुंतवणुकदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी हे एक उत्तम माध्यम आहे.- रूपेश चव्हाण, डायरेक्टर, हाय यिल्ड फॉर्च्युन.एक्स्पोबाबत२० हून अधिक नामांकित विकसक५० पेक्षा जास्त प्लॉटिंग प्रकल्पवादमुक्त आणि क्लिअर टायटल असलेले प्लॉटिंगसेकंड होम व व्यावसायिक प्रकल्पांसाठी उत्तम लोकेशनथेट विकसकांकडून पारदर्शक माहितीअधिक माहितीसाठी संपर्क - मंदार- ९६८९८८६६३०.हे लक्षात ठेवाकधी : १३ व १४ डिसेंबरकुठे : सोनल हॉल, कर्वे रोड, पुणेवेळ : सकाळी १० ते रात्री ८.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.