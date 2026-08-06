पुणे

रिंगरोडच्या भिंतीवरून पडून जवळमध्ये सांबाराचा मृत्यू

रिंगरोडच्या भिंतीवरून पडून जवळमध्ये सांबाराचा मृत्यू
Published on

पिरंगुट, ता. ६ : जवळ (ता. मुळशी) येथील रिंगरोडच्या भिंतीवरून पडून मंगळवारी (ता. ४) सांबराचा मृत्यू झाला. स्थानिक कुत्रे या सांबराच्या पाठीमागे लागल्याने जीव वाचविण्यासाठी हे सांबर जिवाच्या आकांताने धावत होते. मात्र, रिंगरोडच्या भिंतीच्या उंचीचा अंदाज न आल्याने सुमारे पन्नास फूट खाली पडून त्याचा मृत्यू झाला. याबाबत वनविभागाचे वनपाल सागर भोसले यांनी सांगितले की, जवळ येथील मृत सांबर सुमारे आठ ते नऊ महिन्याच्या वयाचे होते. पंचनामा करून त्याची विल्हेवाट लावली आहे. दरम्यान, पश्चिम रिंगरोडच्या आखणीतील चुका आता वन्य प्राण्यांच्या जिवावर बेतल्या जात असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

sambar deer death in Pune
urban wildlife conservation challenges
accidents involving wildlife in cities
human-animal conflict in Maharashtra
wildlife safety in urban areas
sambar deer fall from height
Rangroad wildlife incidents
Mula river wildlife issues
local wildlife news
Maharashtra wildlife awareness
urban planners and wildlife
preventing wildlife accidents
sambar deer facts and behavior
importance of wildlife corridors
impact of urbanization on wildlife
सांबराचे दुर्दैवी मृत्यू
पिरंगुटमध्ये जंगलातील प्राण्यांचा प्रश्न
लोणावला वन्यजीव संरक्षण
पश्चिम रिंगरोडवरील प्राण्यांचे जगणे
ग्रामीण भागात वन्यजीवांचे संरक्षण
मुळशीतील वन्यजीव सुरक्षा
शहरी आणि ग्रामीण भागातील प्राण्यांवरील प्रभाव
सांबराचे सुटलेले लहान बच्चे
वन्य प्राण्यांचे शहरी पर्यावरणाकडे लक्ष
प्राण्यांचे जिवयाचे संरक्षण कसे कराल
शहरी भागांमध्ये प्राण्यांचे जीवन
समजावून घेणे शहरी प्राण्यांचे गरजा
पिरंगुट वनजीव सिंधुतील समस्या
Marathi News Esakal
www.esakal.com