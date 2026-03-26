Ashok Kharat Case : "अशोक खरातला मारून टाका", भोंदूबाबाच्या कारनाम्यावर संभाजी भिडे संतापले

Sambhaji Bhide Angry Reaction : अशोक खरात प्रकरण सध्या चर्चेत असून भोंदू खरातचे अनेक हादरवणारे कारनामे समोर येत आहेत. दरम्यान यावर शिवप्रतिष्ठानचे हिंदूस्थानचे संस्थापक संभाजी भिडे गुरुजी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. साम टिव्हीशी बोलताना ते म्हणाले की, अशी माणसं नाव घ्यायच्या लायकीची नाहीत. त्यांना मारुन टाकावं अन् मोकळं व्हावं त्याची पु्न्हा चर्चा नको, अशी प्रतिक्रिया भिडे गुरूजींनी दिली..संभाजी भिडे आज रामनवमीनिमित्त पुण्यातील तुळशी बागेतील श्रीराम मंदिरामध्ये दर्शन घेतलं. वेळी त्यांनी राम स्तोत्र म्हटलं. ते साम टिव्हीशी बोलताना म्हणाले की, आपल्या जीवनातला प्रत्येक दिवस आपण रामनवमी मानला पाहिजे.हे सगळं ठीक आहे. राम तत्वाला हाडताळ फासणाऱ्या लोकांचा निर्णय बंदोबस्त करण्याची प्रकृती माणसात आणि समाजात असली पाहिजे. प्राणीमात्रात राम आहे. असा सिद्धांत मांडून सापाला सोडता कामा नये. सापाला ठेचला पाहिजे. राम प्रत्येक प्राण्यात असला पाहिजे. हा हिशोब हिंदुस्तान चुकला तर हिंदुस्तानी स्वातंत्र्य गमावलं ते गमू नये असं वाटत असेल तर. कडव्या वृत्तीचा हिंदू समाज होणे आवश्यक आहे, असं ते म्हणाले. .ते पुढे बोलताना म्हणाले की,रामाचा आदर्श ठेवून जगलं पाहिजे श्रीकृष्ण जसे महत्वाचे तसे छत्रपती शिवाजी महाराजही महत्वाचे आहेत राम आणि कृष्ण दोन्ही देव महत्वाचे असले तरी भगवान श्री शिवाजी महाराज सर्वात प्रभावी अत्यावश्यक आहेत असे भिडे गुरूजी म्हणाले.