पुणे

वढू बुद्रुकला आज शंभूराजेंच्या जयंती महोत्सवाचे कार्यक्रम

वढू बुद्रुकला आज शंभूराजेंच्या जयंती महोत्सवाचे कार्यक्रम
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कोरेगाव भीमा, ता. २५ : श्रीक्षेत्र वढू बुद्रुक येथे धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या ३६९ व्या जयंती महोत्सवानिमित्त शुक्रवारी (ता. २६) धर्मवीर छत्रपती संभाजीराजे युवा मंच आणि स्मृती समितीच्या वतीने विविध कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे.
जयंती महोत्सवानिमित्त गुरुवार (ता. २५), शुक्रवारी शंभूराजे केसरी बैलगाड्यांची शर्यत होत आहे. शुक्रवारी सकाळी ९ वाजता पुरंदर ते श्रीक्षेत्र वढू बुद्रुकपर्यंत ज्योत आगमन आणि शंभु पाळणा तर सायंकाळी ७ वाजता महाराजांच्या पालखीची मिरवणूक आणि अघोरी तांडव नृत्य देखावा असे कार्यक्रम होणार असल्याची माहिती आयोजकांनी दिली.

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