राष्ट्रीय मास्टर्स जलतरण

पुणे

Published on

फोटो ः संगीता गनबोटे

संगीता गनबोटेला तीन सुवर्णपदके
पुणे, ता. १० ः चंडीगड येथे नुकत्याच झालेल्या पाचव्या खेलो मास्टर्स राष्ट्रीय जलतरण स्पर्धेत ५५ ते ६० वयोगटात पुण्याच्या संगीता गनबोटेने तीन सुवर्णपदके मिळवली.
या स्पर्धेत संगीता गनबोटेने ५० मीटर (२.११.३७) आणी १०० मीटर बटरफ्लाय (०५.१८.८९) व १०० मीटर बॅक स्टोक (४.५८.०८) या तिनही प्रकारांत सुवर्णपदके मिळवली. याआधी नाशिक येथे जानेवारी महिन्यात झालेल्या ‘राष्ट्रीय स्तरावरील मास्टर स्वीमिंग गेम्स नाशिक या स्पर्धेत दोन सुवर्ण व एक रौप्यपदक पटकाविले होते. पदक विजेती संगीता गनबोटे कात्रज येथील यश डायमिक्स स्वीमिंग पूलवर रूपेश व सीमा शिर्के यांच्या मार्गदर्शनाखाली सराव करत आहे.
