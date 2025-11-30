पुणे

Pune News : संजय पार्क रहिवाशांचा मदतीचा हात; कर्मचाऱ्याच्या निधनानंतर कुटुंबाला आर्थिक आधार!

Pune Community Support : संजय पार्क रहिवाश्यांनी पाणीपुरवठा कर्मचारी सुनील अतारके यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कुटुंबाला तातडीने आर्थिक आधार दिला. परिसराने दाखवलेली ही सामाजिक एकजूट मानवी मूल्यांचे उत्तम उदाहरण ठरली आहे.
लोहगाव : संजय पार्क परिसरात पाणीपुरवठा व्यवस्था सांभाळणारे पुणे महानगरपालिकेतील कर्मचारी सुनील अतारके यांचे काही दिवसांपूर्वी अचानक निधन झाले. त्यांच्या निधनाने परिसरात हळहळ व्यक्त होत असताना, संजय पार्क येथील रहिवाश्यांनी सामाजिक बांधिलकी दाखवत अतारके कुटुंबाच्या मदतीसाठी पुढाकार घेतला. नागपूर चाळ येथे राहणारे सुनील अतारके हे जवळपास वीस वर्षे संजय पार्क परिसरातील पाणी पुरवठा सेवा प्रामाणिकपणे बजावत होते.

