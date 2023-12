Sanjog Waghere: अजितदादांचा विश्वासूच देणार पार्थ पवारांना आव्हान! ठाकरे गटाकडून लोकसभा लढवण्याची तयारी?

पिंपरी : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार हे पुन्हा एकदा मावळ लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवणार असल्याची चर्चा आहे. पण आता अजितदादांचे विश्वासू संजोग वाघेरे यांनीच पार्थ पवारांविरोधात शड्डू ठोकला आहे. यापार्श्वभूमीवर आज वाघेरे मातोश्रीवर उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश करणार आहेत. (Sanjog Waghere Ajit Pawar closed aid will enter in Uddhav Thackeray group preparing to contest for Lok Sabha against Parth Pawar)