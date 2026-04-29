Nandur Sarpanch Election: दौंड तालुक्यातील नांदूर ग्रामपंचायतीत राष्ट्रवादीचे विशाल थोरात सरपंचपदी विजयी; संतोष बबन बोराटे यांना धक्का

राहू : दौंडच्या पश्चिम पट्ट्यातील औद्योगिक वसाहतीमधील राजकीय दृष्ट्या अधिक महत्वपूर्ण समजल्या जाणाऱ्या नांदूर (ता. दौंड) येथील झालेल्या सरपंच पदाच्या पंचरंगी लढतीत माजी आमदार रमेश थोरात समर्थक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विशाल थोरात यांनी बाजी मारली. .राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांचे बंधू संतोष बबन बोराटे यांचा निवडणुकीत ३०४ मतांनी दारुण पराभव झाला. हा पराभव मात्र त्यांच्या समर्थकांच्या जिव्हारी मात्र लागला आहे. विरोधकांचा मात्र निवडणुकीत सुपडा साफ झाला.युवराज बोराटे यांनी सरपंच पदाचा राजीनामा दिल्याने ही निवडणूक घेण्यात आली होती. दरम्यान अविनाश बोराटे यांनी प्रभारी सरपंच म्हणून काही महिने काम पाहिले. विशाल थोरात सरपंच पदी निवडून आल्यानंतर त्यांच्या समर्थकांनी मोठा जल्लोष केला..माझी आई लता थोरात यांनी सरपंच पदी काम पाहिले. माझे वडील दिवंगत नरेंद्र उर्फ बाबा थोरात यांनी उपसरपंच पदी काम पाहिले. सरपंच पदाच्या जनतेतून झालेल्या निवडणुकीत सर्व नांदूरकरांनी मला कवल देऊन मोठ्या मताच्या फरकाने विजयी केले. ८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारण ही आई-वडिलांनी दिलेली शिकवण , संस्कृती मी भविष्यात राबवणार आहे . तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणार असून गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी भरीव काम करणार आहे. विशाल नरेंद्र थोरात, नवनिर्वाचित सरपंच नांदूर (ता.दौंड)..चाकणकरांच्या बंधूंचा पराभव मात्र जिव्हारी..!नांदूर ग्रामपंचायत निवडणुकीत संतोष बबन बोराटे हे राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांचे बंधू आहेत. मात्र यांचा झालेला दारून पराभव हा त्यांच्या समर्थकांच्या जिव्हारी लागला आहे.उमेदवार व कंसात मिळालेली मते :विशाल नरेंद्र थोरात विजयी (८३०)संतोष बबन बोराटे पराभूत (५२६)जमाल उद्दीन कादरभाई शेख पराभूत (१३५)यशवंत प्रभाकर बर्वे पराभूत (३८)किरण विजय थोरात पराभूत (२१)नोटा : ५.