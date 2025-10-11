१० लाख दे, नाहीतर गोळी खायची ताकद ठेव; जुन्या सहकाऱ्याला धमकी, घायवळचं टार्गेट असलेल्या धुमाळवर मोक्का

पुण्यातील घायवळ टोळीचा "प्रतिस्पर्धी" असलेल्या संतोष धुमाळ याच्यावर मोक्का दाखल करण्यात आलाय. घायवळ टोळीच्या "टार्गेट" वर हाच संतोष धुमाळ होता अशी चर्चा रंगली आहे. संतोष धुमाळ हा एकेकाळी निलेश घायवळ टोळीतला सक्रीय सदस्य होता. त्याच्यावर आतापर्यंत १६ गुन्हे दाखल आहेत. आता १० लाखांच्या खंडणी प्रकरणी धुमाळवर मोक्का दाखल केला आहे. आखाडे नावाच्या तरुणाने याप्रकरणी कोथरूड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही सगळी घटना ४ संप्टेंबर रोजी पुण्यातील कोथरूड परिसरात असलेल्या शास्त्रीनगर मध्ये घडली. तक्रारीनुसार, २०२१ मध्ये आखाडे हा धुमाळ गँग सोबत होता. एका गुन्ह्यात आखाडे याला अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी पोलिसांना त्याने धुमाळ बद्दल माहिती दिली होती. काही दिवसांपूर्वी रात्री १ वाजता आखाडे याला धुमाळने व्हिडिओ कॉल केला आणि "तु कोठे आहेस, मला भेटायला ये, तुझ्यामुळे मला केसमध्ये अटक झाली, त्यामुळे तु मला 10 लाख रु दे, नाहीतर माझी गोळी खायची ताकद ठेव", अशी धमकी दिली..कबूतर शांतताप्रिय प्राणी, डॉक्टर मूर्ख; एक-दोघे मेल्यानं काय होतं? जैनमुनी बरळले, धर्मसभेत न आल्यानं मंत्र्यावरही टीका.धमकीनंतर आखाडे यानं तक्रार दिली नाही. पण ४ सप्टेंबर रोजी पुन्हा आखाडे याला धुमाळने फोन करत खंडणी मागितली. काही वेळात धुमाळ त्याच्या साथीदारांसह तिथे आला आणि दहशत माजवून निघून गेल्यानंतर आखाडेने पोलिस ठाणे गाठत तक्रार दिली. याप्रकरणी आता कोथरूड पोलिस ठाण्यात संतोष आनंद धुमाळ, विपुल उत्तम माझिरे, सागर गवासने यांच्याविरोधात मोक्का अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..संतोष धुमाळ घायवळ गँगच्या "टार्गेट" वर होता?संतोष धुमाळ हा एकेकाळी निलेश घायवळच्या टोळीचा सदस्य होता. घायवळचा तो एकदम खास माणूस होता. पण कालांतराने धुमाळ आणि निलेश घायवळचे वाद होऊ लागले आणि धुमाळने गँगमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. काही महिन्यांपूर्वी घायवळ आणि धुमाळ यांच्यात जमिनीच्या वादातून घुमश्चक्री झाली. यातून घायवळ गँगने धुमाळचा काटा काढण्याचं ठरवलं होतं. यासाठी कोथरूड प्रकरणातील आरोपींची निवड झाली. १७ सप्टेंबर रोजी कोथरूड भागात घायवळ टोळीतील सदस्यांनी धुमाळचा वचपा काढण्याचं ठरवलं..एका धुमाळवर "ट्रॅप" दुसऱ्या धुमाळवर गोळीबारदरम्यान, १७ सप्टेंबरच्या रात्री पाच जणांनी संतोष धुमाळ वर "ट्रॅप" लावला आणि प्लॅन बनवला पण प्लॅन पूर्वी चांदणी चौकात त्यांनी दारू प्यायली आणि नशेत कोथरूडच्या दिशेने येत असताना त्यांच्या दुचाकीचा धक्का एका व्यक्तीला लागला. नशेत असल्यामुळे तरुणांना काही कळलं नाही आणि त्यांनी प्रकाश धुमाळ वर गोळीबार करत पुढे एका तरुणावर कोयत्याने वार केले. गोळीबारात धुमाळ हा व्यक्ती जखमी झाला पण जो धुमाळ या गँगच्या रडार वर होता तो हा धुमाळ नव्हता कारण गोळीबारात जखमी झालेल्या व्यक्तीचं नाव प्रकाश धुमाळ आणि टार्गेट वर संतोष धुमाळ होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.