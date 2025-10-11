पुणे

१० लाख दे, नाहीतर गोळी खायची ताकद ठेव; जुन्या सहकाऱ्याला धमकी, घायवळचं टार्गेट असलेल्या धुमाळवर मोक्का

Nilesh Ghaywal Santosh Dhumal : घायवळ गँगचा प्रतिस्पर्धी असलेल्या संतोष धुमाळ याच्यावर मोक्का दाखल करण्यात आलाय. जुन्या सहकाऱ्यालाच जीवे मारण्याची धमकी दिल्या प्रकरणी त्याच्याविरोधात तक्रार दाखल झाली होती.
Santosh Dhumal Booked Under MCOCA for Threatening Former Associate

पुण्यातील घायवळ टोळीचा "प्रतिस्पर्धी" असलेल्या संतोष धुमाळ याच्यावर मोक्का दाखल करण्यात आलाय. घायवळ टोळीच्या "टार्गेट" वर हाच संतोष धुमाळ होता अशी चर्चा रंगली आहे. संतोष धुमाळ हा एकेकाळी निलेश घायवळ टोळीतला सक्रीय सदस्य होता. त्याच्यावर आतापर्यंत १६ गुन्हे दाखल आहेत. आता १० लाखांच्या खंडणी प्रकरणी धुमाळवर मोक्का दाखल केला आहे. आखाडे नावाच्या तरुणाने याप्रकरणी कोथरूड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.

