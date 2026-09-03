Santosh Pandit Pune : संतोष पंडित यांच्यावर गुन्हा दाखल का झाला?, संतोष पंडित आणि पोलिस यांच्यात नेमकं काय संभाषण झालं?

Santosh Pandit Police : पुणे महानगरपालिकेच्या विकासकामांवर टीका करणारे व्हिडीओ सोशल मीडियावर पोस्ट करणारे यू-ट्यूबर संतोष पंडित यांना कोथरूड पोलिसांनी अटक केली. विकासकामांबाबतच्या व्हिडीओमध्ये आक्षेपार्ह आणि अश्लील शेरेबाजी केल्याच्या तक्रारीवरून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. रात्री एकच्या सुमारास पोलिसांनी त्यांच्या राहत्या घरातून त्यांना ताब्यात घेतले..पोलिसांचे पथक दोन गाड्यांमधून संतोष पंडित यांच्या घरी पोहोचले. काही पोलिस कर्मचारी साध्या वेशात होते. अटकेची कारवाई सुरू असताना त्यांच्या कुटुंबीयांनी व्हिडीओ शूट केला. पोलिस संतोष पंडित यांना गाडीत बसवत असताना त्यांनी या कारवाईवर प्रतिक्रिया दिली. "आमच्या घरात रात्री साडेबारा-एक वाजता पोलीस घुसतात. आमच्यासारख्यांची हीच लायकी आहे," असे ते म्हणाले..यावेळी त्यांनी पोलिसांकडे माफीही मागितली. "माझ्याकडून तुम्हाला त्रास झाला असेल तर माफी मागतो. अटक केल्याबद्दल धन्यवाद," असे पंडित यांनी म्हटले. गाडीत बसण्यापूर्वी त्यांनी मोबाईल, गाडीची किल्ली आणि कमरेचा पट्टा कुटुंबीयांकडे दिला. या संपूर्ण कारवाईचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..संतोष पंडित यांच्यावर गुन्हा दाखल का झाला?संतोष पंडित हे पुणे महानगरपालिकेच्या विकासकामांतील त्रुटींवर व्हिडीओ पोस्ट करत असतात. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह आणि शिवराळ भाषेचा वापर असलेली व्हिडीओ क्लिप पोस्ट केली होती. या प्रकरणी भाजपचे माजी स्थानिक नगरसेवक सुनील पांडे यांनी तक्रार दाखल केली होती. मंत्र्यांची जाहीर बदनामी केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता. त्यानंतर डेक्कन पोलिसांनी विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला होता..Santosh Pandit: पुण्यातील यूट्युबर संतोष पंडित यांना अटक, पोलिसांची कारवाई; स्वतःलाच मारहाण अन् शिवीगाळ... मध्यरात्री घडला थरार.दरम्यान, कोथरूडमधील विकासकामांबाबतच्या व्हिडीओमध्येही आक्षेपार्ह शेरेबाजी केल्याचा आरोप संतोष पंडित यांच्यावर आहे. या प्रकरणी कोथरूड पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली होती. त्याआधारे गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी बुधवारी रात्री पंडित यांना अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.