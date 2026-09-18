Santosh Pandit Latest News : संतोष पंडित पुन्हा व्हिडिओ करणार? जामिनावर बाहेर येताच दिला थेट इशारा; ‘मी थांबणार नाही’

Santosh Pandit Statement : युट्युबर संतोष पंडित यांना न्यायालयाने २५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. १६ सप्टेंबर रोजी जामीन मंजूर झाल्यानंतर बुधवारी (ता. १७) त्यांची येरवडा कारागृहातून सुटका झाली. जामीन देताना न्यायालयाने त्यांना फिर्यादीशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संपर्क साधू नये तसेच पुराव्यांशी छेडछाड करू नये, अशा अटी घातल्या आहेत..कारागृहातून सुटका झाल्यानंतर संतोष पंडित यांनी प्रतिक्रिया दिली. "जे काही झालं तो मोठा धक्काच होता. सध्या प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून माझा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. मी जे काही करतोय, तो माझा संवैधानिक अधिकार आहे. आधीही हा अधिकार बजावत होतो आणि पुढेही बजावत राहणार," असे पंडित यांनी सांगितले.."मी थांबणार नाही. लोकशाहीत जनता देशाची मालक आहे. जनतेने प्रश्न विचारले पाहिजेत. मी कोणावरही वैयक्तिक टीका केलेली नाही. आपण ज्यांना निवडून देतो, जे लोक सत्तेत आहेत, त्यांना प्रश्न विचारले पाहिजेत," असेही त्यांनी म्हटले..चंद्रकांत पाटील यांच्याविरोधातील व्हिडीओप्रकरणी गुन्हासंतोष पंडित हे पुणे महापालिकेच्या विकासकामांबाबत तसेच त्यातील त्रुटींवर सोशल मीडियावर व्हिडीओ पोस्ट करत असतात. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह आणि शिवराळ मजकूर असलेली व्हिडीओ क्लिप सोशल मीडियावर पोस्ट केल्याचा आरोप आहे..Santosh Pandit Bail : चंद्रकांत पाटील प्रकरणात युट्यूबर संतोष पंडितांना जामीन; कोर्टाने घातल्या 'या' अटी.या प्रकरणी भाजपचे माजी नगरसेवक सुनील पांडे यांनी डेक्कन पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर पोलिसांनी दोन संशयितांविरोधात विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला. व्हिडीओमध्ये मंत्र्यांवर टीका करताना असभ्य भाषेचा वापर आणि बदनामी केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.