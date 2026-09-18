पुणे

Santosh Pandit Latest News : संतोष पंडित पुन्हा व्हिडिओ करणार? जामिनावर बाहेर येताच दिला थेट इशारा; ‘मी थांबणार नाही’

Santosh Pandit Viral Video : संतोष पंडित जामिनावर बाहेर येताच पुन्हा व्हिडिओ करण्याबाबत थेट इशारा दिला. ‘मी थांबणार नाही’, असं म्हणत त्यांनी काय सांगितलं?
Santosh Pandit Latest News pune

Santosh Pandit Latest News pune

esakal

Sandeep Shirguppe
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Santosh Pandit Statement : युट्युबर संतोष पंडित यांना न्यायालयाने २५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. १६ सप्टेंबर रोजी जामीन मंजूर झाल्यानंतर बुधवारी (ता. १७) त्यांची येरवडा कारागृहातून सुटका झाली. जामीन देताना न्यायालयाने त्यांना फिर्यादीशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संपर्क साधू नये तसेच पुराव्यांशी छेडछाड करू नये, अशा अटी घातल्या आहेत.

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