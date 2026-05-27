Pune News : मोठी बातमी! कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी सारसबाग राहणार दोन दिवस बंद

पुणे - कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता गृहित धरून पुणे महापालिकेने गुरुवारी (ता. २८) आणि शुक्रवारी (ता. २९) सारसबाग बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान सुरुवातीला दुरुस्तीच्या कारणास्तव बाग बंद असल्याचे महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी जाहीर केले होते. पण त्यानंतर पोलिसांचा दाखला देत बाग बंद असणार आहे असे स्पष्ट केले. त्यावरून सत्ताधाऱ्यांचा गोंधळही समोर आला आहे..उन्हाळ्याच्या सुट्टीमुळे सारसबागेत सकाळी आणि संध्याकाळी फिरायला जाणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. यामध्ये लहान मुलांचा मोठा सहभाग आहे. तसेच अनेक पर्यटक ही सारसबागेला भेट देतात. शहरातील प्रमुख प्रेक्षणीय स्थळ म्हणून सारसबाग असताना हे स्थळ दोन दिवस बंद राहणार असल्याने त्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत..गेल्या काही वर्षांपासून बकरी इदच्या दुसऱ्या दिवशी बासी इद सादरी करण्यासाठी मुस्लिम धर्मिक डबे घेऊन सासरबागेत जातात. त्यावरू दोन धर्मात तेढ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सासरबाग उद्यान बंद ठेवावे आणि केवळ मंदिरात भाविकांना जाऊ देण्याची मुभा द्यावी अशी मागणी गेल्यावर्षी खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली होती. त्यामुळे या बागेतील अन्य धर्मियांच्या प्रवेशाचा मुद्दा चर्चेता आला होता..यावर्षी बकरी ईदच्या दिवशी व दुसऱ्या दिवशी सारसबाग बंद असणार आहे. यावर महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी सोशल मीडियावर दुरूस्तीच्या कारणास्तव बाग बंद राहिल असे सांगितले होते. मात्र काही वेळाने ही पोस्ट मागे घेत, पोलिसांच्या प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी २८ व २९ मे रोजी बाग बंद राहिल असे जाहीर केले. महापालिकेच्या उद्यान विभागानेही अधिकृत पत्रक काढून असाच खुलासा केला आहे..भाविकांना दर्शन घेता येईलपोलिसांनी प्रतंबिंधात्मक आदेश काढल्याने दोन दिवस सासरबाग बंद राहणार आहे असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. पण या दोन दिवसात भाविकांना गणपतीचे दर्शन घेतला येईल की नाही यावरून संभ्रम होता. त्यावर श्री देवदेवेश्वर संस्थाने खुलासा केला आहे. महालक्ष्मी मंदिराच्या समोरील बाजूच्या मुख्य प्रवदेशद्वाराने भाविकांना मंदिरात गणपतीच्या दर्शनासाठी येता येईल. पहाटे साडेपाच ते रात्री १० या कालावधीत दर्शनासाठी मंदिर खुले असणार आहे. सारसबाग बंद असल्याने मंदिरही बंद असेल अशी समजूत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मंदिर खुले राहील असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.