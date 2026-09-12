पुरंदरमध्ये विजेच्या लपंडावाविरोधात मंगळवारी आंदोलन

सासवड, ता. ११ : पुरंदर तालुक्यात वीजपुरवठ्याच्या लपंडावामुळे पिके जळण्याची भीती निर्माण झाली असून, या समस्येविरोधात मंगळवारी (ता. १५) शेतकऱ्यांच्या वतीने सासवड येथील महावितरणच्या कार्यालयावर धडक आंदोलन करण्यात येणार आहे.
तालुक्यात विहिरीत पाणी असूनही जेमतेम पाच-दहा मिनिटे वीज टिकत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. पिसर्वे येथील शेतकरी शिवाजी कोलते यांनी आमदार विजय शिवतारे यांना पत्राद्वारे आपली कैफियत मांडली. ‘‘एक पाय वाफ्यात तर दुसरा मोटारीच्या खोक्यापाशी अशी आमची अवस्था झाली असून, रात्रंदिवस जागून डोळे सुजले आहेत,’’ अशी आर्त हाक त्यांनी दिली आहे. शेतीसोबतच घरगुती वीजपुरवठाही वारंवार खंडित होत असून स्मार्ट मीटरच्या वाढीव बिलांमुळे नागरिक त्रस्त आहेत.
शेतीपंपांसाठी रात्री ९ ते पहाटे ३ चे वेळापत्रक असताना प्रत्यक्षात केवळ दीड-पावणेदोन तास वीज मिळत असल्याचे आमदार शिवतारे यांनी स्पष्ट केले. महावितरणने तातडीने तोडगा काढून वीजपुरवठा सुरळीत करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच, शेतकऱ्यांनी महावितरणच्या कार्यकारी अभियंत्यांच्या नावाने ग्रामपंचायतीमार्फत लेखी निवेदन देऊन त्याची प्रत आपल्या कार्यालयात जमा करावी, असे आवाहनही शिवतारे यांनी केले आहे. तालुक्यात महायुतीची सत्ता असूनही विजेच्या प्रश्नाने पुरंदरवासीयांचे जीवन विस्कळित झाले आहे.
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