पुणे

Pune Illegal Tree Cutting: सातारा रस्त्यावर १५ झाडांची छाटणी; परवानगीचा ठावठिकाणा नाही, प्रशासन दोन दिवसांपासून मौन

सातारा रस्त्यावर १५ झाडांची छाटणी, ११ झाडांचे फक्त बुंधे; परवानगीचा ठावठिकाणा नसल्याने बेकायदेशीर वृक्षतोडीचा संशय
Questions are being raised after large-scale pruning of trees on Pune's Satara Road, with the civic administration yet to clarify whether permission was granted.

Questions are being raised after large-scale pruning of trees on Pune's Satara Road, with the civic administration yet to clarify whether permission was granted.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शहरात रस्त्यांच्या दुतर्फा असलेल्या झाडांचे संवर्धन केले पाहिजे यासाठी नागरिक प्रयत्न करत असताना दुसरीकडे सातारा रस्त्यावर जवळपास १५ झाडांची छाटणी केली आहे. त्यापैकी ११ झाडांचे केवळ बुंधे शिल्लक आहेत. ही झाडे छाटण्यास परवानगी दिली आहे का? असे विचारल्यानंतर दोन दिवस झाले तरी त्याचे उत्तर प्रशासनाला देता आले नाही. त्यामुळे ही वृक्षतोड बेकायदा आहे का? असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

Loading content, please wait...
tree
cutting-edge defense developments in India
tree branch removal services
tree branch hazards
tree branch removal
tree care tips
tree branches near power lines