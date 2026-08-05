Pune Illegal Tree Cutting: सातारा रस्त्यावर १५ झाडांची छाटणी; परवानगीचा ठावठिकाणा नाही, प्रशासन दोन दिवसांपासून मौन

पुणे : शहरात रस्त्यांच्या दुतर्फा असलेल्या झाडांचे संवर्धन केले पाहिजे यासाठी नागरिक प्रयत्न करत असताना दुसरीकडे सातारा रस्त्यावर जवळपास १५ झाडांची छाटणी केली आहे. त्यापैकी ११ झाडांचे केवळ बुंधे शिल्लक आहेत. ही झाडे छाटण्यास परवानगी दिली आहे का? असे विचारल्यानंतर दोन दिवस झाले तरी त्याचे उत्तर प्रशासनाला देता आले नाही. त्यामुळे ही वृक्षतोड बेकायदा आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. .महापालिकेच्या पर्यावरण स्थिती अहवालानुसार, पुणे शहरातील घनदाट हरित क्षेत्र केवळ ९.११ टक्क्यांवर आले आहे. शहरात आधीच झाडांची संख्या कमी होत असताना, अस्तित्वात असलेल्या प्रौढ झाडांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. सातारा रस्त्यावर स्वामी विवेकानंद चौक येथील ट्राव्हल्स पार्किंगपासून स्वारगेटच्या दिशेने पुढे सुमारे ३०० मीटरपर्यंतची रस्त्याच्या बाजूची झाडे कापण्यात आली आहेत. ही झाडे धोकादायक नव्हती, तसेच त्याचा अन्य कोणत्याही सार्वजनिक सेवेला अडथळा नव्हता. तरीही ही झाडे कापण्यात आली आहेत. या झाडांच्या फांद्या मोठ्या होत्या, त्या कापण्यात आल्या, शिवाय काही झाडांना तर अतिशय कमी फांद्या शिल्लक ठेवल्या आहेत..अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांना यासंदर्भात विचारले असता याची चौकशी करून माहिती दिली जाईल, असे सांगितले. पण दोन दिवस उलटून गेले तरीही त्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आलेली नाही..सावली देणारे वृक्ष तोडलेसातारा रस्त्यावरील ही झाडे मोठी होती. त्यामुळे येथील पादचारी मार्गावरून जाताना या वृक्षांमुळे सावली मिळत होती. तसेच परिसरातील वातावरण थंड राहत होते. पण या झाडांची एखाद दुसरी फांदी शिल्लक ठेवून जवळपास सर्व झाडे तोडल्यासारखी अवस्था करण्यात आली आहे. पण याचे उत्तर प्रशासनाकडे नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.