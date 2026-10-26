Satej Patil: दुष्काळाचा पहिला ट्रिगर लागू करण्यास उशीर; सतेज पाटील यांची राज्य सरकारवर टीका, शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज संपूर्ण माफ करावे

पुणे : सरकारला ‘एल निनो’चे संकट आधीच माहीत होते. तर शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्या वेळी सूचना द्यायला हवी होती. दुष्काळाचा पहिला ट्रिगर सरकारने लागू करायला उशीर केला. कर्जाचे पुनर्गठन करणार असे सरकारने सांगितले पण त्याचा उपयोग नाही. सरकारने पाच हजार रुपये देऊन शेतकऱ्यांची चेष्टा केली. शेतकऱ्यांवर आत्महत्यांची वेळ आली असून, सरकारी उपाययोजना तोकड्या आहेत. शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज संपूर्ण माफ करावे, अशी मागणी काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी रविवारी पुण्यात केली..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.कोल्हापूरच्या ‘गोकुळ’च्या (कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ) निवडणुकीत काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने विजय मिळवला. या विजयाबद्दल सतेज पाटील यांचा शहर काँग्रेसतर्फे सत्कार समारंभ आयोजित केला होता. त्यावेळी ते बोलत होते. काँग्रेस भवन येथे झालेल्या सत्कार समारंभाला कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, दीप्ती चवधरी, कॉंग्रेसचे गटनेते चंदूशेठ कदम, महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ते गोपाळ तिवारी, प्रदेश सरचिटणीस भाऊसाहेब अजबे, नगरसेवक रफिक शेख यांच्यासह कॉंग्रेसचे नेते, निरीक्षक व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..या वेळी सतेज पाटील म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीसाठी त्रास देणाऱ्या आणि त्यांच्या आत्महत्यांना कारणीभूत ठरणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांविरोधात मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा. या कंपन्यांच्या कारभारावर शासनाचे नियंत्रण नाही का, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली. तसेच, या प्रकरणी शासनाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रार करावी.’’ राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे आणि सहकारमंत्री शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सक्रियपणे पुढे येताना दिसत नसल्याची टीकाही त्यांनी केली..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...‘एकोप्याने संस्था वाढवू’‘गोकुळ’च्या निकालाबाबत ते म्हणाले, ‘‘आता निकाल लागला आहे आणि बहुमत आमचेच आहे. पंचवीस संचालक मिळून गोकुळचा कारभार चांगला करतील. सहकारात आदर्श ठेवायचा असेल तर सर्वांनी मीटिंगला उपस्थित राहून तांत्रिक मुद्द्यावर न जाता लोकांनी दिलेल्या बहुमताचा विचार करावा. आपण सगळ्यांनी एकोप्याने संस्था वाढवू.’’ ‘पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जायला लागू नये एवढीच अपेक्षा’ असाही टोला त्यांनी लगावला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.