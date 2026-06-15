Rahul Gandhi Defamation Case: पुण्यात राहुल गांधी मानहानी खटल्याला कडक कायदेशीर वळण! विशेष कोर्टातील उलटतपासात सात्यकी सावरकरांनी मान्य केला '१० दया याचिकां'चा ऐतिहासिक ताळेबंद

पुणे : स्वांतत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांची बदनामी केल्याप्रकरणात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या मानहानीच्या खटल्याच्या सुनावणीत सोमवारी विशेष एमपी-एमएलए न्यायालयात फिर्यादी सात्यकी सावरकर यांचा बचाव पक्षाकडून उलटतपास घेण्यात आला. न्यायाधीश अमोल शिंदे यांच्या न्यायालयात झालेल्या या सुनावणीत विविध ऐतिहासिक संदर्भांबाबत महत्त्वाच्या बाबी समोर आल्याचे बचाव पक्षाकडून सांगण्यात आले..राहुल गांधी यांच्या वतीने अॅड. मिलिंद पवार यांनी सात्यकी सावरकर यांची उलटतपासणी घेतली. यावेळी सात्यकी सावरकर यांनी त्यांची आई हिमानी सावरकर यांनी कसबा आणि कोथरूड विधानसभा मतदारसंघांतून निवडणूक लढविली होती व दोन्ही वेळा त्यांचे अनामत रक्कम जप्त झाली होती, असे मान्य केले..सावरकर यांनी ब्रिटिश सरकारकडे दहा वेळा दया याचिका दाखल केल्या होत्या, तसेच त्यातील भाषा नम्रतेची होती, हेही त्यांनी मान्य केले. दया याचिकांच्या माध्यमातून शिक्षा कमी करण्याची विनंती करण्यात आली होती, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र, त्यातील भाषा ब्रिटिश सरकारप्रती निष्ठा व्यक्त करणारी होती, हे त्यांनी नाकारले. तत्कालीन शासकीय व कार्यालयीन पद्धतीनुसार अशी भाषा वापरली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले..या प्रकरणाची पुढील सुनावणी एक जुलैला होणार आहे. या खटल्यात ॲड. पवार यांना अॅड. ज्ञानेश्वरी जाधव, अॅड. सुयोग गायकवाड, अॅड. आकाश देशमुख, अॅड. सारंग बहिरट आणि अॅड. कैलास जिरे हे सहकार्य करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.