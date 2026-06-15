पुणे

Rahul Gandhi Defamation Case: पुण्यात राहुल गांधी मानहानी खटल्याला कडक कायदेशीर वळण! विशेष कोर्टातील उलटतपासात सात्यकी सावरकरांनी मान्य केला '१० दया याचिकां'चा ऐतिहासिक ताळेबंद

राहुल गांधींविरोधातील मानहानी खटल्यात सात्यकी सावरकरांची उलटतपासणी; दया याचिका, निवडणूक पराभव आणि ऐतिहासिक संदर्भांवर महत्त्वपूर्ण कबुली
Special MP-MLA Court Proceedings: Adv. Milind Pawar Interrogates Satyaki Savarkar

Special MP-MLA Court Proceedings: Adv. Milind Pawar Interrogates Satyaki Savarkar

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : स्वांतत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांची बदनामी केल्याप्रकरणात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या मानहानीच्या खटल्याच्या सुनावणीत सोमवारी विशेष एमपी-एमएलए न्यायालयात फिर्यादी सात्यकी सावरकर यांचा बचाव पक्षाकडून उलटतपास घेण्यात आला. न्यायाधीश अमोल शिंदे यांच्या न्यायालयात झालेल्या या सुनावणीत विविध ऐतिहासिक संदर्भांबाबत महत्त्वाच्या बाबी समोर आल्याचे बचाव पक्षाकडून सांगण्यात आले.

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