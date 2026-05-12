पुणे

सौरभ धुमाळ सहाय्यक रचनाकार पदी नियुक्ती

Published on

सोनकेचे सौरभ धुमाळ
एमपीएससीत राज्यात तिसरे

सातारा, ता. १२ : सोनके (ता. कोरेगाव) येथील सौरभ नीलम प्रदीप धुमाळ यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतलेल्या सहायक नगररचनाकार या परीक्षेत राज्यात तिसरा क्रमांक मिळवत यश संपादन केले आहे.
सौरभ यांचे शालेय शिक्षण महाड (जि. रायगड) येथील समर्थ रामदास विद्यालय, तसेच सातारा येथील जे. डब्ल्यू. आयर्न स्कूल येथे झाले आहे. पुणे येथील एआयएसएसएमएस या कॉलेजमधून त्यांनी सिव्हिल इंजिनिअरिंगची पदवी संपादन केली आहे. त्यानंतर सीओइपी या प्रतिष्ठित कॉलेजमधून एमटेकची पदवी संपादन केली आहे. त्यानंतर त्यांनी स्पर्धा परीक्षेची तयारी केली. ध्येय निश्चित करून सातत्यपूर्ण अभ्यास, योग्य नियोजन व कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या पाठिंब्यामुळे मला हे यश मिळाले आहे, अशी प्रतिक्रिया सौरभ यांनी दिली आहे. ते प्रगतशील शेतकरी (कै.) उत्तमराव धुमाळ (बापू) यांचे नातू आहेत. त्यांच्या यशाबद्दल सोनके ग्रामस्थ, आदर्शनगर हाउसिंग सोसायटी सातारा यांच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. त्यांच्यावर विविध स्तरांतून अभिनंदन होत आहे.
