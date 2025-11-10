Pune University : SPPU अधिष्ठाता भरती रद्द! 'या' कारणामुळे विद्यापीठाची संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा नव्याने राबवणार; नियुक्त्या आणखी लांबणार

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने ‘विद्याशाखा अधिष्ठाता’ पदांची जुलै २०२३ मध्ये जाहिरात काढून राबविलेली भरती प्रक्रिया रद्द केली आहे. या पदासाठी आता पुन्हा नव्याने जाहिरात काढण्यात आली आहे. याद्वारे ही भरती प्रक्रिया पूर्णपणे नव्याने राबविण्यात येणार आहे. परिणामी, विद्यापीठाची गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेली अधिष्ठातांची नियुक्ती प्रक्रिया आणखी काही काळ लांबण्याची शक्यता आहे..विद्यापीठातील अधिष्ठाता पदे भरण्यासाठी १० जुलै २०२३ रोजी जाहिरात काढण्यात आली होती. परंतु, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी काढलेल्या पत्रान्वये सामान्य प्रशासन विभागाच्या १७ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या पत्रानुसार दिलेल्या आरक्षण निश्चितीनुसार विभागाकडून प्रस्तावित पद भरती रद्द करण्यात यावी, असा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने दिला आहे. .Nanded Crime: नांदेड हादरलं! घराच्या वादातून सख्ख्या भावाचा खून.विद्यापीठाने जुलै २०२३ मध्ये काढलेली जाहिरातीमधील विद्याशाखा अधिष्ठाता पदांची भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार अधिष्ठाता (चार पदे) पदांची जाहिरात रद्द करण्यात आली आहे, अशी माहिती विद्यापीठाच्या प्रभारी कुलसचिव डॉ. ज्योती भाकरे यांनी दिली आहे..जुलै २०२३ मध्ये काढलेल्या जाहिरातीनुसार, यापूर्वी राबविलेली भरती प्रक्रिया आणि त्यासाठी आलेले अर्ज रद्द करण्यात येत असून, ही प्रक्रिया पूर्णपणे नव्याने राबविण्यात येणार आहे. नव्या जाहिरातीनुसार विद्यापीठातील चारही विद्या शाखांमधील अधिष्ठाता पदे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून १३ नोव्हेंबर ते १२ डिसेंबर या कालावधीमध्ये ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. त्यासाठी शैक्षणिक अर्हता व इतर सर्व आनुषंगिक माहिती विद्यापीठाच्या ‘http://admin.unipune.ac.in/recruitment’ या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल.- डॉ. ज्योती भाकरे, प्रभारी कुलसचिव, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.