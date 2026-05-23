Pune University Exam: ‘इन्कम टॅक्स’च्या पेपरमध्ये दिशाभूल; सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाकडून नवा गोंधळ

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाचा अनागोंदी कारभार थांबण्याचे नावच घेत नाही. अवघ्या आठ दिवसांपूर्वीच १०० गुणांचा पेपर ‘कॉपी-पेस्ट’ केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असताना, आता ‘डिप्लोमा इन टॅक्सेशन लॉ’च्या ‘इन्कम टॅक्स’ पेपरमध्ये झालेल्या गंभीर गोंधळामुळे विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागातील हलगर्जीपणा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. .farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .एक वर्षाच्या पदविका अभ्यासक्रमात सत्र पद्धती अस्तित्वात नसताना देखील प्रश्नपत्रिकेत ‘सत्र पहिले’ छापण्यात आले. हा गोंधळ एवढ्यावरच थांबला नाही, तर ‘इन्कम टॅक्स’ हा हमखास आकडेमोड असणारा विषय असतानाही, प्रश्नपत्रिकेत केवळ सैद्धांतिक प्रश्न विचारले आहेत. २००५च्या नव्या अभ्यासक्रमावर आधारित परीक्षा पद्धतीनुसार ‘इन्कम टॅक्स’ विषयाचा १०० गुणांचा पेपर शनिवारी (ता. १६) घेण्यात आला. मात्र, प्रश्नपत्रिकेवर वरच्या बाजूस थेट ‘सत्र पहिले’ अर्थात ‘सेमीस्टर वन’ असा उल्लेख केला होता..आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे, ‘इन्कम टॅक्स’सारख्या पूर्णपणे कॅलक्युलेशन आणि ‘प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम्स’वर आधारित विषयाच्या या प्रश्नपत्रिकेत एकही गणिती उदाहरणाचा समावेश नाही. वाणिज्य शाखेतील अशा विषयांमध्ये कर आकारणी, कर मोजणी, प्रॅक्टिकल केस स्टडी आणि आकडेमोड यावरील प्रश्न अपेक्षित असतात. मात्र, संपूर्ण १०० गुणांच्या पेपरमध्ये केवळ सैद्धांतिक प्रश्न विचारण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांकडून संताप व्यक्त करण्यात आला..पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमात सत्र ही पद्धत अस्तित्वात नाही. तरी ‘डिप्लोमा इन टॅक्सेशन लाॅ’ अभ्यासक्रमाच्या इन्कम टॅक्स विषयाच्या पेपरमध्ये सत्र पहिले असा उल्लेख केला आहे. याशिवाय १०० गुणांच्या प्रश्नपत्रिकेत एकही ‘प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम’ सोडविण्यास दिलेला नाही, हे आश्चर्यकारक आहे. कुलगुरूंनी स्वत: या प्रकाराची चौकशी करावी आणि योग्य ती कार्यवाही करावी.- प्रा. सुभाष शहाणे, अभ्यासक.पेपर हातात पडला आणि त्यात ‘सत्र पहिले’ असा उल्लेख दिसला. हा उल्लेख पाहून पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी आणखी एक सत्र आहे की काय आणि त्याबाबत आपल्याला आतापर्यंत माहीत नव्हते, या विचाराने धडकी भरली.- एक विद्यार्थिनी.Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...प्रश्नपत्रिकेत झालेल्या टायपिंगच्या चुका आणि प्रश्नपत्रिकेतील चुकांबाबत शहानिशा करण्यात येईल आणि त्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल.- डॉ. राजेंद्र तलवारे, संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ,सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.