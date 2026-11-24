सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये वीज प्रकल्पांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होत असल्याचा आरोप करत अभिनेते आणि पर्यावरणप्रेमी सयाजी शिंदे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. भीमाशंकर आणि तारळी येथील पंप स्टोरेज वीज प्रकल्पांसाठी दुर्मिळ झाडांची कत्तल सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या प्रकरणी अदानी ग्रीन एनर्जी कंपनीवर कठोर कारवाई करून तिला काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच संबंधित प्रकल्प तातडीने रद्द करण्याची मागणीही केली आहे..सह्याद्रीतील निसर्गसंपदा आणि वृक्षसंपत्ती धोक्यात येत असल्याने सयाजी शिंदे यांनी या मुद्द्यावर आवाज उठवला आहे. भीमाशंकर आणि तारळी परिसरात गेल्या दोन वर्षांपासून डोंगर पोखरण्याचे काम सुरू असून, या कामात अतिदुर्मिळ झाडांची कत्तल केली जात असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, पर्यावरण आणि वन विभागाच्या आवश्यक परवानग्या नसतानाही हे काम सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे..Sayaji Shinde: 'अदानी हटाव, तारळे खोरे बचाव'; सयाजी शिंदेंचा थेट इशारा, कंपनीविरोधात पोलिसांत नऊ पानांची तक्रार.वीज प्रकल्प उभारण्याच्या नावाखाली पर्यावरणाचा ऱ्हास होता कामा नये, अशी भूमिका सयाजी शिंदे यांनी मांडली आहे. विकासकामांना विरोध नाही; मात्र त्यासाठी जंगल आणि झाडांचा बळी देणे योग्य नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. एकही झाड न तोडता आणि निसर्गाचे नुकसान न करता वीज प्रकल्प राबवता येतील, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी पर्याय शोधावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे..या प्रकरणात संबंधित कंपनीतील दोषींवर कारवाई व्हावी, यासाठी शिंदे यांनी वकिलामार्फत जिल्हा प्रशासन आणि राज्य सरकारला सार्वजनिक कायदेशीर नोटीसही बजावली आहे. अदानी ग्रीन एनर्जीला काळ्या यादीत टाकून भीमाशंकर आणि तारळीतील प्रकल्पांचे काम तातडीने थांबवावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे..Sayaji Shinde Karjat Tree Felling Protest News : "पर्यावरण मंत्र्यांना पर्यावरणाचा किती गंध आहे?"; अभिनेते सयाजी शिंदे यांचा कर्जतमधील वृक्षतोडीवरून सरकारवर घणाघात.वृक्षतोडीविरोधात आता आंदोलनाचा मार्गही सयाजी शिंदे यांनी स्वीकारला आहे. येत्या ३ डिसेंबरला पुण्यात भव्य मोर्चा काढण्यात येणार आहे. पुणे स्टेशन परिसरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यापासून या मोर्चाला सुरुवात होईल. त्यानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात येणार आहे. .या आंदोलनात राज्यातील नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि निसर्ग संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. केवळ आजची झाडे वाचवण्यासाठी नव्हे, तर पुढच्या पिढीला स्वच्छ हवा आणि सुरक्षित पर्यावरण मिळावे, यासाठी हा लढा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सह्याद्रीतील वृक्षतोडीचा मुद्दा आता आंदोलनाच्या माध्यमातून आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.