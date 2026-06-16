पुणे

Pune News: सोमवती अमावास्येला जेजुरीत भक्तिसागर! भाविकांचा ‘येळकोट येळकोट जय मल्हार’चा जयघोष, कऱ्हा नदीवर शाही स्नान

Lakhs of devotees gather in Jejuri for Shahi Snan: दीड वर्षांनंतरच्या सोमवती अमावास्येला जेजुरीत तीन लाखांहून अधिक भाविकांचा जनसागर; ‘येळकोट येळकोट जय मल्हार’च्या घोषात कऱ्हा नदीवर उत्सवमूर्तींचे शाही स्नान, पालखी सोहळ्याला भव्य प्रतिसाद
Grand Palanquin Procession and Shahi Snan Mark Somvati Amavasya Festivities in Jejur

Grand Palanquin Procession and Shahi Snan Mark Somvati Amavasya Festivities in Jejur

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जेजुरी: दीड वर्षानंतर आलेली सोमवती अमावस्या, अधिक मास आणि सुट्यांमुळे जेजुरीच्या खंडोबा गडावर भाविकांचा जनसागर लोटला. सुमारे तीन लाख भाविकांनी ‘येळकोट येळकोट जय मल्हार’च्या जयघोषात खंडोबाचे दर्शन घेतले. मध्यरात्री दोन वाजता निघालेल्या पालखी सोहळ्याने सकाळी सात वाजता कऱ्हा नदीवर शाही स्नान केले.

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