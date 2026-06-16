Pune News: सोमवती अमावास्येला जेजुरीत भक्तिसागर! भाविकांचा ‘येळकोट येळकोट जय मल्हार’चा जयघोष, कऱ्हा नदीवर शाही स्नान

जेजुरी: दीड वर्षानंतर आलेली सोमवती अमावस्या, अधिक मास आणि सुट्यांमुळे जेजुरीच्या खंडोबा गडावर भाविकांचा जनसागर लोटला. सुमारे तीन लाख भाविकांनी ‘येळकोट येळकोट जय मल्हार’च्या जयघोषात खंडोबाचे दर्शन घेतले. मध्यरात्री दोन वाजता निघालेल्या पालखी सोहळ्याने सकाळी सात वाजता कऱ्हा नदीवर शाही स्नान केले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...रविवारी (ता. १४) सकाळपासूनच भाविकांनी जेजुरीत गर्दी करण्यास सुरुवात केली होती. उन्हाचा तडाखा टाळण्यासाठी अनेक भाविकांनी रात्रीच गडावर येणे पसंत केले. मध्यरात्री दोन वाजता पेशव्यांच्या इशाऱ्यानंतर पालखी सोहळ्याचे प्रस्थान झाले. यावेळी गडावर आकर्षक रोषणाई आणि फटाक्यांची आतिषबाजी करण्यात आली. विश्वस्त, मानकरी आणि खांदेकऱ्यांच्या उपस्थितीत पालखीने मंदिर प्रदक्षिणा पूर्ण करून कऱ्हा नदीकडे प्रस्थान केले..\rसकाळी सात वाजता कऱ्हा नदीवर उत्सवमूर्तींना दही-दूध आणि नदीच्या पाण्याने स्नान घालण्यात आले. यावेळी एक लाखांहून अधिक भाविकांनी स्नानाचा आनंद घेतला. धालेवाडी आणि जेजुरी रस्ता भाविकांच्या गर्दीने फुलून गेला होता. ठिकठिकाणी ग्रामस्थांनी अन्नदान आणि अल्पोपाहाराची सोय केली होती. .Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.स्नानानंतर दुपारी पालखी पुन्हा गडावर पोहोचली. यात्रेनिमित्त जेजुरी नगरपालिकेने आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज ठेवली होती, तर पोलिसांनी चोख बंदोबस्त तैनात केला होता. मात्र, पुणे-पंढरपूर राष्ट्रीय महामार्गावर सकाळपासून दुपारी १२ वाजेपर्यंत वाहतूक कोंडी पाहायला मिळाली. कऱ्हा नदीवर कायमस्वरूपी घाट बांधावा आणि पालखी मार्गाची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी यावेळी ग्रामस्थांनी केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.