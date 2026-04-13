Rajgad Drowning Case: गुंजवणी धरणात बुडालेला दुसरा मृतदेह सापडला;दोन सख्ख्या भावांचा बुडून मृत्यू,राजगड तालुक्यातील हृदयद्रावक घटना!

-मनोज कुंभारवेल्हे(पुणे): घेवंडे (ता.राजगड) येथील गुंजवणी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पाण्याची मोटर सरकवताना पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने बुडून दोन सख्ख्या भावांचा मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना रविवार (ता.12) रोजी घडली होती. यामध्ये धाकट्या भावाचा मृतदेह हा रविवार रात्री उशिरा मिळाला होता तर थोरला भाऊ दत्तू गायकवाड यांचा मृतदेह सोमवार (ता.13) रोजी सकाळी दहा वाजण्याच्या सुमारास आपत्ती व्यवस्थापन टीम व स्कुबा टीमला यश मिळाले असल्याची माहिती वेल्ह्याचे प्रभारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक किशोर शेवते यांनी दिली..गुंजवणी धरणातील पाणीसाठा कमी झाल्याने विद्युत पंप पाण्यात पुढे सरकवण्यासाठी दोघे भाऊ धरण तीरावर गेले असता मोठ्या भाऊ दत्तू यांचा पाण्यात तोल गेल्याने त्याला वाचवण्यासाठी दामाजी पाण्यात उतरले मात्र दोघेही धरणाच्या पाण्यामध्ये बुडाल्याने दोघांचा मृत्यू झाला होता. यामध्ये धाकट्याचा मृतदेह हा रविवारी रात्री शोधण्यास यश आले होते तर सोमवारी थोरल्याचा मृतदेह शोधण्यास यश आले..यामध्ये वेल्हे पोलीस स्टेशनचे अधिकारी अमित देशमुख, गोपनीय विभागाचे आकाश पाटील, पोलीस कॉन्स्टेबल राजेंद्र आवदे, शुभम कदम, यांच्यासह आपत्ती विभागाचे तानाजी भोसले, गणेश सपकाळ ,उत्तम पिसाळ, विक्रम बीरामने ,संदीप सोलस्कर ,संजय चोरगे, समीर जाधव, यांच्यासह पुण्यातील स्कुबा टीम मधील पाच ते सहा जणांनी मृतदेह शोधण्यास अथक परिश्रम घेतले..वेल्हे येथील ग्रामीण रुग्णालयामध्ये दोन्ही जणांची शवविच्छेदन करून मृतांच्या नातेवाईकांकडे मृतदेह ताब्यात दिल्यानंतर आज दुपारी घेवंडे गावी त्यांच्यावर शोकाकुल वातावरणात अंतिम संस्कार करण्यात आले.