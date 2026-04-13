पुणे

Rajgad Drowning Case: गुंजवणी धरणात बुडालेला दुसरा मृतदेह सापडला;दोन सख्ख्या भावांचा बुडून मृत्यू,राजगड तालुक्यातील हृदयद्रावक घटना!

Rajgad drowning case details two siblings Death: गुंजवणी धरणात पाण्याची मोटर पुढे सरकवताना खोल पाण्याचा अंदाज न आल्याने दोन सख्ख्या भावांचा दुर्दैवी मृत्यू; आपत्ती व्यवस्थापन व स्कुबा पथकाच्या प्रयत्नांना अखेर यश
Rescue teams at Gunjavani Dam after two brothers drowned in a tragic incident in Rajgad taluka.

सकाळ वृत्तसेवा
-मनोज कुंभार

वेल्हे(पुणे): घेवंडे (ता.राजगड) येथील गुंजवणी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पाण्याची मोटर सरकवताना पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने बुडून दोन सख्ख्या भावांचा मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना रविवार (ता.12) रोजी घडली होती. यामध्ये धाकट्या भावाचा मृतदेह हा रविवार रात्री उशिरा मिळाला होता तर थोरला भाऊ दत्तू गायकवाड यांचा मृतदेह सोमवार (ता.13) रोजी सकाळी दहा वाजण्याच्या सुमारास आपत्ती व्यवस्थापन टीम व स्कुबा टीमला यश मिळाले असल्याची माहिती वेल्ह्याचे प्रभारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक किशोर शेवते यांनी दिली.

