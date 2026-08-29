Hywa Accident : हायवाखाली चिरडून सुरक्षा रक्षकाचा मृत्यू; चालकविरुद्ध गुन्हा दाखल

दावडी - कनेरसर (ता. खेड) येथील एमआयडीसी परिसरातील एका कंपनीच्या प्रवेशद्वाराजवळ हायवा ट्रकने दिलेल्या धडकेत सुरक्षा रक्षकाचा जागीच मृत्यू झाला. विलास अनंता जाधव (वय ५१,) राहणार पाबळ, (ता. शिरूर) असे मृत्यू झालेल्या सुरक्षा रक्षकाचे नाव आहे. हा अपघात गुरुवारी (ता. २७) सायंकाळी सहाच्या सुमारास घडला..याप्रकरणी मृत जाधव यांचा पुतण्या आशिष बाळासाहेब जाधव (वय २७) राहणार पाबळ यांनी खेड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार हायवा ट्रकचालक प्रल्हाद भगवान शेंडगे (राहणार राहेरी) पोस्ट-भोगलगाव, (ता. गेवराई, जि. बीड) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विलास जाधव हे कनेरसर एमआयडीसीतील बी. ओधवजी अँड कंपनी प्रा. लि. येथे गिंताजली सिक्युरिटी एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करीत होते. गुरुवारी दुपारी ते नेहमीप्रमाणे कामावर गेले होते. सायंकाळी सहाच्या सुमारास कंपनीच्या गेटच्या आतील बाजूच्या रस्त्यावर ड्युटी बजावत असताना क्रशरने भरलेल्या हायवा ट्रकने त्यांना धडक दिली..हायवा त्यांच्या अंगावरून गेल्याने त्यांना गंभीर दुखापत झाली. या अपघातात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर हायवा चालक घटनास्थळावरून पसार झाल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.अपघाताची माहिती मिळाल्यानंतर आशिष जाधव व त्यांचे नातेवाईक घटनास्थळी दाखल झाले. त्यावेळी कंपनीच्या प्रवेशद्वाराजवळ गर्दी झाल्याचे तसेच विलास जाधव मृतावस्थेत पडल्याचे त्यांना दिसले. कंपनीतील अधिकारी व कर्मचारी पोलिसांना माहिती न देता घटनास्थळावरून निघून गेल्याचा आरोपही फिर्यादीत करण्यात आला आहे..या प्रकरणी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०६(१), २८१, १२५(अ), १२५(ब) तसेच मोटार वाहन कायद्यातील कलम १८४ व १३४(ब) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक महेश गरड अधिक तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.