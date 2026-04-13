Pune Crime: खराडीत रात्रपाळीत झोपण्याच्या कारणावरून सुरक्षारक्षकाचा खून; गमजाने गळा आवळला, मध्यरात्रीची थरारक घटना!

पुणे: रात्रपाळीत कामावर असताना आधी कोण झोपणार, या कारणावरून झालेल्या वादातून एकाने सुरक्षारक्षकाचा गमजाने गळा आवळून खून केल्याची घटना खराडी परिसरातील एका सोसायटीमध्ये घडली. याप्रकरणी खराडी पोलिसांनी आरोपी सुरक्षा रक्षकाला अटक केली आहे. .पांडुरंग भाऊराव हरवणे (वय ५२, रा. मांजरी बुद्रूक असे खून झालेल्या सुरक्षा रक्षकाचे नाव आहे. याप्रकरणी सुदर्शन माणिक काळे (वय २२, रा. तुळजाभवानीनगर, खराडी) याला पोलिसांनी अटक केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पांडुरंग हरवणे आणि सुदर्शन काळे हे दोघेही खराडी येथील स्पॅनोलाईफ सोसायटीत सुरक्षारक्षक म्हणून काम करत होते. .हे दोघेही रात्रपाळीच्या ड्यूटीवर एकत्र होते. रात्रपाळीत काम करताना दोघांनी कामाची विभागणी केली होती. मात्र, ड्यूटीवर झोपायला पहिले कोण जाणार? यावरून दोघांमध्ये सोमवारी (ता. १३) मध्यरात्री वाद झाला. या वादातून रागाच्या भरात काळे याने डोक्याला गुंडाळण्याचे फडक्याने हरवणे यांचा गळा आवळला. .हरवणे बेशुद्ध पडल्यानंतर सुदर्शन याने स्वतःच पोलिस नियंत्रण कक्षाला या घटनेची माहिती दिली. हरवणे यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र, उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. या प्रकरणी पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल करत सुदर्शन काळेला अटक केली आहे.