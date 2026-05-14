पुणे

पगार रखडल्याने सुरक्षा रक्षकाची आत्महत्या

पुणे, ता. १४ : सिंहगड कॅम्पस येथील पन्हाळा वसतिगृहात नियुक्तीस असलेल्या सुरक्षा रक्षकाने १८ महिन्यांपासून पगार न मिळाल्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना बुधवारी (ता.१३) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास घडली. समीर माधव दाभोळकर (वय ५३) असे आत्महत्या केलेल्या सुरक्षारक्षकाचे नाव आहे. पगार न मिळाल्याने दाभोळकर हे तणावात होते. आत्महत्या करण्यापूर्वी दाभोळकर यांनी आपल्या मोबाइलवर एक व्हिडिओ रेकॉर्ड करून आपली व्यथा मांडली. त्यामध्ये त्यांनी रखडलेल्या पगारामुळे मानसिक आणि आर्थिक तणाव वाढल्याचे नमूद केले आहे. याप्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे.

