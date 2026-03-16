पुणे : खडकवासला धरण परिसरात रात्री नऊच्या सुमारास १५ ते १६ वर्षाच्या युवतीला तिचा मित्र एकटीला सोडून निघून गेला होता. त्यावेळी ती अंधारात एकटीच उभी होती. मात्र, धरण परिसरातील सुरक्षारक्षक हरिदास कुंडलिकराव वऱ्हाड यांच्या सतर्कतेमुळे तिला वेळेवर मदत मिळाली आणि पोलिसांच्या माध्यमातून ती सुखरूप घरी पोहोचली..ही युवती गुरुवारी (ता. १२) चुलतभावासोबत धरण परिसरात आली होती. त्यावेळी मित्राने 'दोन मिनिटे थांब, मी काहीतरी खाण्यासाठी घेऊन येतो' असे सांगून तेथून निघून गेला. मात्र बराचवेळ उलटूनही तो परत न आल्याने तरुणी धरणाच्या कडेला झाडाखाली अंधारात एकटीच उभी होती. वऱ्हाड यांच्या निदर्शनास ही बाब आली. .त्यांनी तत्काळ त्या युवतीकडे जाऊन विचारपूस केली. वऱ्हाड यांनी त्या मुलाचा मोबाईल क्रमांक घेऊन संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र तिच्या मित्राचा मोबाईल बंद असल्याचे आढळले. संबंधित युवतीकडे स्वतःचा मोबाइलही नव्हता.. परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेऊन वऱ्हाड यांनी तिला सुरक्षितपणे घरी जाण्यासाठी ऑटोरिक्शाची व्यवस्था करून देण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, तिने घरातील कौटुंबिक अडचणी असल्याचे सांगत जायला नकार दिला. यानंतर वऱ्हाड यांनी ११२ या आपत्कालीन क्रमांकावर संपर्क साधून पोलिसांना माहिती दिली. .काहीवेळातच स्थानिक पोलिस कर्मचारी दीपक सपकाळ घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी युवतीला सुरक्षितपणे तिच्या नांदेड सिटी परिसरातील घरी पोहोचवले. यासाठी वऱ्हाड यांचा रोटरी क्लब ऑफ सिंहगड रस्ता यांच्यातर्फे इतिहास संशोधक पांडुरंग बलकवडे यांच्या हस्ते सन्मान झाला.