Pune Municipal Corporation: सुरक्षारक्षकांना ना वेतन, ना बोनस! कर्मचारी हवालदिल; पुणे महापालिकेला ठेकेदार देईना दाद

पुणे : महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना हजारो रुपयांचा बोनस जमा झाला, कंत्राटी कामगारांनाही पगार वाढवून मिळाला, असे असताना परिमंडळ तीनमधील १६५ कंत्राटी सुरक्षारक्षकांना बोनस मिळाला नाही. त्यातील ६५ जणांना वेतनही मिळाले नाही. त्यामुळे कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. अधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराला संपर्क केला, तरीही त्याने प्रतिसाद दिला नाही, अशी अवस्था झाल्याने कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड होत नसल्याचे समोर आले आहे.

महापालिकेची विविध कार्यालये, मालमत्ता, उद्याने, स्मशानभूमी, मैदाने, तसेच जलशुद्धीकरण केंद्रांवर खासगी सुरक्षारक्षक तैनात आहेत. त्यांना प्रत्येक महिन्याच्या सात तारखेला वेतन देणे बंधनकारक असून, आयुक्तांच्या नव्या आदेशानुसार सर्व कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी दहा हजार रुपये बोनस देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

सुरक्षासेवेसाठी महापालिकेने एकूण तीन ठेकेदार कंपन्यांशी करार केला आहे. त्यापैकी क्रिस्टल कंपनीकडे परिमंडळ तीनमधील वारजे-कर्वेनगर, सिंहगड रस्ता आणि धनकवडी-सहकारनगर या तीन क्षेत्रीय कार्यालयांचा समावेश आहे. या तीन क्षेत्रीय कार्यालयांच्या अंतर्गत ठेकेदार कंपनीने १६५ पैकी केवळ १०० सुरक्षारक्षकांचे नियमित वेतन दिले आणि बोनस दिला नाही. उर्वरित ६५ सुरक्षारक्षकांना १८ ऑक्टोबरपर्यंत पगार दिलाच नाही, तसेच बोनसही दिलेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी दिवाळी साजरी करावी कशी, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

तीनही कंपन्यांना दिवाळीपूर्वी वेतन आणि बोनस देण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. त्यातील दोन कंपन्यांनी अटी पाळल्या. परंतु, क्रिस्टल कंपनीने अद्याप वेतन दिलेले नाही. त्यांना मागील दोन दिवसांपासून वारंवार सूचना दिल्या आहेत, पण त्यांचा प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे या कंपनीवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे सादर केला जाणार आहे.- राकेश विटकर, मुख्य सुरक्षा अधिकारी, पुणे महापालिका.

दिवाळीसाठी घरात सामान खरेदी करायचे आहे. मुलांना कपडे, फटाके घ्यायचे आहेत. मात्र, पगार झालेला नसल्याने दिवाळी कशी साजरी करावी, असा प्रश्न पडला आहे. आमचा पगार लवकरात लवकर करावा अशी मागणी आहे.- एक सुरक्षारक्षक, वारजे-कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालय