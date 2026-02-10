Pune Crime : ज्येष्ठाची २२ कोटींची फसवणूक; चौघांना अटक

पुणे - शेअर बाजारात गुंतवणुकीच्या आमिषाने ज्येष्ठ नागरिकाची २२ कोटी रुपयांची फसवणूक प्रकरणात चार सायबर चोरट्यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. छत्रपती संभाजीनगर, तसेच ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ परिसरातून आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये हा प्रकार घडला होता..मुनीलकुमार सुरेंद्र सिंह (वय-५१, रा. अंबरनाथ, जि. ठाणे), आकाश चंद्रशेखर मराठे, लाला केशव उमाप (वय-२६) आणि परमेश्वर दिलीप दाभाडे (वय-२३, तिघे रा. छत्रपती संभाजीनगर) अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. याबाबत एका ज्येष्ठ नागरिकाने सायबर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती..मूळचे हरयाणाील येथील असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकाची पुण्यात खासगी कंपनी होती. कंपनी विक्रीतून मिळालेली रक्कम त्यांनी बँकेत ठेवली होती. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सायबर चोरट्यांनी त्यांच्या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधला. शेअर बाजारात गुंतवणूक केल्यास चांगला परतावा मिळेल, असे आमिष त्यांना दाखविले..त्यानंतर चोरट्यांनी त्यांना शेअर बाजारातील विविध गुंतवणूक योजनांची माहिती दिली. चोरट्यांनी त्यांना एक लिंक पाठविली. त्यानंतर त्यांना बँक खात्यात पैसे जमा करण्यास सांगितले. त्यांनी सायबर चोरटे वापरत असलेल्या सात बँक खात्यात वेळोवेळी २२ कोटी तीन लाख रुपये जमा केले.रक्कम गुंतविल्यानंतर त्यांना परतावा मिळाला नाही. फसवणूक झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार दिली. त्यानंतर सायबर गुन्हे शाखेच्या पथकाने तपास सुरू केला. तांत्रिक तपासात मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपींना छत्रपती संभाजीनगर, ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ परिसरातून अटक करण्यात आली..आरोपींना १२ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी -अटक आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना १२ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. आरोपींनी अशा पद्धतीने आणखी किती जणांची फसवणूक केली, याचा तपास करण्यात येत आहे. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक स्वप्नाली शिंदे, संगीता देवकाते, उपनिरीक्षक स्नेहल आडसुळे, सुशील डमरे, हवालदार रामाने आणि पथकाने ही कामगिरी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.