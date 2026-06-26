ST Concession Smart Cards: लोणी काळभोरमध्ये ज्येष्ठांसाठी एसटी प्रवास सवलत स्मार्ट कार्ड शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; एका दिवसात २२७ ज्येष्ठांना कार्ड वितरण

लोणी काळभोर : ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी महामंडळाच्या प्रवास सवलतीचा लाभ सहज आणि विनाअडथळा मिळावा, या उद्देशाने ज्येष्ठ नागरिक संघ, लोणी काळभोर यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या एन.सी.एम.सी. (स्मार्ट कार्ड) शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. .गुरुवारी (ता. २५) सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेत पार पडलेल्या या एकदिवसीय शिबिरात लोणी काळभोर, कुंजीरवाडी, थेऊर आणि कोलवडी परिसरातील तब्बल २२७ ज्येष्ठ नागरिकांनी एसटी प्रवास सवलत स्मार्ट कार्डची नोंदणी करून कार्ड प्राप्त केले. विशेष म्हणजे या शिबिरात महिलांची उपस्थितीही लक्षणीय होती..पूर्व हवेली ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष सुभाष काळभोर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे शिबिर यशस्वीरीत्या पार पडले. एसटी आगारात वारंवार फेऱ्या मारण्याचा त्रास टाळून ज्येष्ठ नागरिकांच्या दारातच स्मार्ट कार्डची सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने या उपक्रमाचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे..महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघ (फेस्कॉम)चे अध्यक्ष डॉ. अण्णासाहेब टेकाळे यांनी राज्यातील ज्येष्ठांना एन.सी.एम.सी. कार्ड सुलभ, सुरक्षित व सोप्या पद्धतीने उपलब्ध व्हावे, यासाठी परिवहन मंत्री प्रतापराव सरनाईक यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्याची दखल घेत एसटी महामंडळाने अधिकृत एजंटमार्फत ज्येष्ठ नागरिक संघांच्या कार्यालयात जाऊन कार्ड तयार करून देण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार लोणी काळभोर येथे या विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले..शिबिरासाठी फेस्कॉम पुणे प्रादेशिक विभागाचे सचिव एकनाथ वाळुंज आणि पुणे-सातारा विभागाचे एन.सी.एम.सी. एस.ओ. श्रीकांत चित्ते यांचे विशेष सहकार्य लाभले. फेस्कॉमचे सचिव एकनाथ वाळुंज म्हणाले, "शिबिर यशस्वी करण्यासाठी सुभाष आप्पा काळभोर, पूर्व हवेली समन्वय समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब गायकवाड, कुमार कदम ज्येष्ठ नागरिक संघाचे संचालक मंडळ आणि सर्व कार्यकर्त्यांनी दिवसभर परिश्रम घेतले. ज्येष्ठांच्या सेवेसाठी अशा उपक्रमांचे आयोजन पुढेही सुरू राहील.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.