पुणे

ST Concession Smart Cards: लोणी काळभोरमध्ये ज्येष्ठांसाठी एसटी प्रवास सवलत स्मार्ट कार्ड शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; एका दिवसात २२७ ज्येष्ठांना कार्ड वितरण

लोणी काळभोर ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या एनसीएमसी शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; एका दिवसात २२७ ज्येष्ठांना एसटी प्रवास सवलत स्मार्ट कार्ड वितरण
Senior citizens receive ST bus travel concession smart cards at Loni Kalbhor camp

Senior citizens receive ST bus travel concession smart cards at Loni Kalbhor camp

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लोणी काळभोर : ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी महामंडळाच्या प्रवास सवलतीचा लाभ सहज आणि विनाअडथळा मिळावा, या उद्देशाने ज्येष्ठ नागरिक संघ, लोणी काळभोर यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या एन.सी.एम.सी. (स्मार्ट कार्ड) शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.

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