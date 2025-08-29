पुणे

Service Charge Scam : सेवा शुल्काच्या नावाखाली हॉटेलमध्ये लूट; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर; पाच ते २० टक्क्यांपर्यंत वसुली

Pune Restaurants : पुण्यातील अनेक हॉटेल्समध्ये ऐच्छिक असलेले सेवा शुल्क जबरदस्तीने ग्राहकांकडून वसूल केल्याने ग्राहकांच्या खिशावर अन्यायकारक ताण येत आहे.
पुणे : हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये ग्राहकांकडून सेवा शुल्क वसूल करणे बंधनकारक नाही, हे स्पष्ट असूनही शहरातील अनेक ठिकाणी हे शुल्क बेकायदा आकारले जात आहे. ग्राहकांनी नकार दिला तरी ‘हा शुल्क द्यावाच लागेल’,‘ मेन्यू कार्डमध्ये तसे नमूद आहे,’ अशा शब्दांत दबाव आणला जातो. त्यामुळे पुण्यातील ग्राहकांच्या खिशावर अतिरिक्त ताण पडत आहे.

